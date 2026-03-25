La Cámara de Diputados dio lugar este miércoles a la primera jornada de audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares aprobada por el Senado..

Luego de un hecho inédito en el que miles y miles de argentinos se inscribieron para poder expresar sus argumentos en contra del proyecto, el Gobierno sólo habilitó a 200 personas para la primera jornada (presencial) y a otras 200 para la segunda (virtual), a realizarse este jueves.



Dentro de los pocos que pudieron exponer este miércoles se encontró la Dra. Cecilia Domínguez, referente de la ONG entrerriana CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), quien sostuvo que “los glaciares son sistemas ecológicos que regulan el ambiente garantizando la calidad de vida de diversas especies” y aseguró que “la modificación de la ley producirá un grave ecocidio que conllevará la destrucción de toda la cadena ecológica “.

La abogada finalizó su discurso afirmando que este intento de modificación por parte del Gobierno nacional “nace de un colonialismo impuesto desde el extranjero que busca satisfacer los intereses de un capitalismo financiero”.

La audiencia tuvo momentos de mucha tensión signados por reclamos de los disertantes quienes calificaron la audiencia de “farsa” y “antidemocrática” debido a que –entre otras irregularidades- solo el 0,4 % de los inscriptos pudo exponer.