Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, quedó en offside en las últimas horas al revelar que existía cierto malestar de parte de Lali Espósito con la producción de La Voz Argentina debido a la consagración de Yhosva Montoya, integrante del Team de Soledad Pastorutti, como ganador del programa de canto que lideró el rating por la pantalla de Telefe. Incluso, la panelista presentó un supuesto audio de la cantante, muy enojada, despotricando contra la producción de La Voz.

Claro está, la intérprete de Disciplina y N5 no tardó en desmentir esta información y a pura chicana e ironía, le salió al cruce a la ex Combate. Todo comenzó con una afirmación de Estefi: "Lali se enojó con Soledad" en la final de La Voz. "Una persona muy conocida de Telefe me confirma que (Lali) está que se la llevan los demonios, recién me mandó un audio puteando", aseguraba la panelista ante la atenta e ingenua mirada de Carmen Barbieri.

Luego puso un supuesto intercambio de mensajes entre la cantante y un productor de Telefe, y reprodujo al aire el audio en el que se escucha a Lali insultar: "Todo el tiempo... qué pretenden, que una maneje al palo todo el día". "Como que se enoja como que la están apurando", agregó Berardi, dando a entender que la coach estaba molesta por el abrupto final de La Voz para darle su lugar a ¿Quién es la máscara?, el flamante ciclo de Natalia Oreiro.

Al escuchar con atención a su compañera, Laura Ubfal sostuvo que "es verdad que Lali no se fue muy contenta": "Se fue antes, estamos tratando de chequear. Porque ella se va a España. Va a estar en el programa El hormiguero". Sin embargo, en las redes sociales rápidamente aparecieron los fanáticos de la actriz y cantante a aclarar que el audio que presentó Berardi no solo era falso, sino que se trataba de un fragmento de Permitidos, la comedia dirigida por Ariel Winograd que Lali protagonizó junto a Benjamín Vicuña, Liz Solari y Martín Piroyansky en 2016.

De hecho, la propia Lali salió a aclarar lo mismo y dejó en claro que no existió tal enojo.

La cantante tuvo que salir a desmentir la información daba por Berardi al ver que se había comenzado a viralizar. "Jajajjajajjajajjajajjajajajajajjaa me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo)...Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que 'informe' así... Media pila che (me sigo riendo ahora...)", señaló la artista en su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de 6.8 millones de seguidores.