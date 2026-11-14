Un accidente de tránsito se registró este viernes, alrededor de las 11:58, sobre la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 160, en sentido Buenos Aires-Entre Ríos. Una motocicleta volcó sobre la banquina y sus dos ocupantes resultaron con lesiones.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas, el vehículo involucrado era una motocicleta Bajaj Dominar 250 cc, conducida por un joven de 22 años que viajaba acompañado por una joven de 23. Ambos tienen domicilio en la localidad bonaerense de La Ferrere y se dirigían a la Expo Moto que se desarrolla este fin de semana en Gualeguaychú.

De acuerdo con lo manifestado por el conductor, un desperfecto mecánico habría provocado que perdiera el control del rodado. La motocicleta terminó volcando en la zona de banquina e impactó contra un poste de señalización vial.

Como consecuencia del siniestro, tanto el motociclista como su acompañante sufrieron politraumatismos. En el lugar recibieron asistencia de los bomberos y de personal de salud del Hospital Eva Duarte de Ceibas, que posteriormente dispuso su traslado al centro asistencial para una mejor atención.

En el operativo trabajó una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que acudió con el móvil 24, junto con efectivos de la Policía de Ceibas, Gendarmería Nacional Vial y una ambulancia del Hospital Eva Duarte. También intervino un servicio de auxilio enviado por la concesionaria vial para retirar la motocicleta.

Durante las tareas, las fuerzas de seguridad dispusieron una reducción de media calzada, aunque la circulación no llegó a interrumpirse. La dotación de bomberos finalizó su intervención y regresó al cuartel a las 12:29.