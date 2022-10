Ahora ElDía se contactó con la pasista del Carnaval para conocer los pormenores del caso. Noelia Mouzo grabó un video contando los detalles del acoso virtual del que fue víctima.

En principio todo comenzó como un canje publicitario por ropa deportiva, pero luego, el usuario que se esconde detrás de esa cuenta empezó a indagar en cuestiones personales y sexuales.

Además, se sumaron más bailarinas de las distintas comparsas que compartieron el mismo testimonio,

Mouzo advirtió que esa cuenta usa su nombre para que las demás chicas entren en confianza, diciendo que ya tenían un acuerdo con ella.

“Me preguntaba si tenía novio o novia o si me gustaban distintas cosas sexuales. Yo no respondí. Me terminó ofreciendo juguetes sexuales y ahí decidí bloquear la cuenta. Luego, algunas chicas del Carnaval me dijeron que esta persona es insistente con ellas también y hasta ha usado mi nombre para referirse. Lespido que no caigan. No manden fotos; yo no tengo nada que ver. Tengan cuidado porque está lleno de pervertidas y estamos muy expuestos. Contemos estas cosas porque es la mejor manera de cuidarnos”, resumió Noelia.

SU TESTIMONIO COMPLETO