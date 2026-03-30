El hecho se registró en la mañana del domingo, poco después de las 6, en la esquina de 25 de Mayo y Mitre, en la vereda de la Alianza Francesa. Los dos adolescentes estaban sentados sobre el cordón de la esquina cuando un grupo de unos siete jóvenes que pasó por el lugar, golpeó a uno de ellos de forma imprevista.

Su amigo, inmediatamente salió en su defensa y fue quien se llevó la peor parte. Lo atacaron entre varios a golpes de puño y patadas, y ese ataque le habría causado una conmoción que lo desmayó.

Según indicaron fuentes policiales al diario El Argentino, cuando uno de los patrulleros que realizaba el operativo de control de salida de boliches acudió al lugar, encontró a los dos jóvenes sentados en la vereda y uno de ellos mostraba signos de haber recibido una golpiza con lesiones en sus labios, pero no estaba inconsciente.

El adolescente fue trasladado al Hospital Centenario y allí debieron suturarle el labio con 16 puntos, confió el padre del menor a este medio.

También indicó que se le realizaron placas y los resultados fueron favorables, y dejaron para este lunes la realización de una tomografía, pero en principio el menor se encuentra en buen estado.