Jorge Daniel Pighetti tenía 33 años cuando recibió una herida de arma blanca en el abdomen durante un enfrentamiento en inmediaciones de Las Azucenas y 3 de Caballería, en el barrio 348. Horas después, la investigación policial y judicial ya tenía a un sospechoso detenido: Héctor Aníbal Cepeda, más conocido como “El Oreja”, fue localizado antes de la medianoche en medio de un amplio dispositivo policial que se desplegó para atraparlo y cerrar el caso rápidamente.

El episodio se registró alrededor de las 17.30 del jueves 5 de octubre. Una comunicación telefónica alertó a la Policía sobre una pelea entre dos hombres en la zona oeste de la ciudad, en la que uno de ellos presentaba una lesión en el abdomen y necesitaba asistencia médica urgente.

Fue un vecino el que trasladó finalmente a Pighetti en su automóvil hasta el Hospital Centenario, pero la víctima llegó sin vida a la guardia. La gravedad de la herida había provocado daños irreversibles y, posteriormente, los primeros resultados del examen médico confirmaron que la muerte se produjo por una puñalada en la zona de la boca del estómago.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Martina Cedrés. En las primeras actuaciones, los testimonios recogidos permitieron señalar a Cepeda como el posible autor de la agresión. Según la información difundida durante aquella noche, el hombre se había retirado del lugar después del enfrentamiento y no había podido ser localizado inicialmente en los domicilios que solía frecuentar.

La Jefatura Departamental desplegó entonces un operativo de búsqueda por distintos sectores de la zona oeste. Se realizaron patrullajes y recorrieron los lugares que el sospechoso acostumbraba frecuentar, y la búsqueda dio resultado pasadas las 23, cuando se logró detenerlo en el barrio 348.

La detención se produjo el mismo día del crimen, aproximadamente seis horas después del enfrentamiento. La rapidez del procedimiento fue uno de los primeros elementos que marcaron el desarrollo de una investigación que, desde el comienzo, tuvo un único sospechoso.

Dos días después, el sábado 7 de octubre, Cepeda fue indagado por Cedrés. Para entonces, el Ministerio Público Fiscal ya contaba con los resultados preliminares de la autopsia, que habían confirmado que Pighetti murió como consecuencia de una lesión punzocortante en el abdomen.

En esa audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y el juez de Garantías, Tobías Podestá, dispuso inicialmente tres meses, hasta el 5 de enero de 2024. Ya para ese momento comenzaba a trascender el motivo del hecho. La investigación apuntaba a un conflicto interpersonal que venía de tiempo atrás y que habría tenido como protagonistas a ambos hombres, quienes habían estado detenidos anteriormente. Ese trasfondo sería retomado durante el juicio, cuando las partes expusieron sus respectivas versiones sobre lo ocurrido.

Un juicio con testigos, cámaras y dos versiones enfrentadas

La investigación avanzó durante los meses siguientes hasta que la causa fue elevada a juicio por jurados. El debate se desarrolló durante los primeros días de marzo y concluyó con el veredicto del miércoles 6. Para entonces habían transcurrido cinco meses desde el homicidio.

Cedrés ya había anticipado a los medios que la Fiscalía contaba con una base probatoria sólida. Tenía testigos presenciales, registros de cámaras de seguridad y alrededor de 18 personas convocadas para declarar, entre particulares y peritos.

La fiscal también había señalado que los primeros testimonios recogidos en el lugar apuntaban a Cepeda. Otro aspecto que destacó fue que el acusado tenía antecedentes y condenas anteriores ya cumplidas, una circunstancia que podía tener consecuencias al momento de determinar la pena si el jurado lo encontraba culpable.

La discusión central del proceso no se limitó a la participación del acusado en la muerte de Pighetti. También estuvo puesta en las circunstancias concretas de la pelea y en si Cepeda había actuado para defenderse de una agresión.

La reconstrucción incorporada a la sentencia describió que, antes del episodio fatal, Cepeda había amenazado a Jorge Pighetti para que no regresara al barrio y había incendiado el rancho donde vivía Maximiliano Pighetti, hermano de la víctima.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria presentada al comienzo del proceso, Cepeda salió de su departamento y observó a Jorge y Maximiliano Pighetti sentados en el cordón de la vereda, en una parada de colectivo. Entonces habría arremetido contra Jorge con una cuchilla de metal, provocándole una herida en la región abdominal.

La lesión atravesó tejidos blandos, la parrilla costal, el pericardio y el ventrículo derecho. El daño provocó un taponamiento cardíaco que terminó ocasionando la muerte. Después de la agresión, según la imputación, Cepeda escapó por los pasillos del barrio en dirección al oeste.

La Defensa, en cambio, presentó una versión diferente. Cepeda admitió haber participado en el enfrentamiento y haber provocado la lesión que terminó con la vida de Pighetti, pero sostuvo que lo había hecho en legítima defensa. También cuestionó que se tratara de una cuchillada y planteó que la lesión había sido ocasionada con una varilla de metal.

La postura defensiva sostenía que el acusado había sido atacado por los hermanos Pighetti y que había empleado un elemento para repeler esa agresión. Por eso, solicitó que se reconociera la legítima defensa y que Cepeda fuera declarado no culpable. Como alternativa, durante las instrucciones al jurado también se contempló la posibilidad de una legítima defensa excesiva con resultado de muerte.

El juez Mauricio Derudi explicó a los integrantes del jurado cuáles eran los requisitos legales para reconocer esa figura: debía existir una agresión ilegítima, el medio utilizado para repelerla debía ser racionalmente necesario y quien se defendía no debía haber provocado suficientemente el enfrentamiento. También se les indicó que, si consideraban que había existido una agresión ilegítima no provocada pero que el acusado había excedido los límites de la defensa, podían optar por una figura penal de menor gravedad.

La prueba incorporada al debate tuvo un papel central en esa discusión. Entre los elementos analizados estuvieron los registros de las cámaras de videovigilancia, los testimonios y los objetos secuestrados durante la investigación. Las imágenes permitieron reconstruir la pelea y observar la participación de los hermanos Pighetti y de Cepeda.

El veredicto unánime

El miércoles 6 de marzo, luego de tres jornadas de debate, el jurado popular regresó a la sala y comunicó su decisión. La resolución fue unánime: Cepeda fue declarado culpable del delito de homicidio simple, tal como había solicitado la Fiscalía.

El resultado tuvo especial importancia porque los integrantes del jurado tenían tres alternativas posibles. Podían declarar al acusado no culpable, encontrarlo responsable de homicidio simple o considerarlo culpable de una legítima defensa excesiva con resultado de muerte. Finalmente, descartaron las dos primeras alternativas favorables a la Defensa y se inclinaron por la acusación.

La decisión estableció la responsabilidad penal de Cepeda por la muerte de Pighetti. El jurado no debía explicar los motivos particulares de su deliberación, pero su veredicto dejó definida la calificación legal por la que sería condenado.

Después de conocerse la decisión, el juez Derudi dispuso que el acusado continuara detenido en prisión preventiva mientras se desarrollaba la audiencia de cesura para determinar el monto de la pena, fijada para el 13 de marzo.

En esa audiencia de cesura se discutió un aspecto diferente del proceso. Con la culpabilidad ya establecida por el jurado, el debate se concentró en la cantidad de años de prisión que correspondía imponer. La fiscal Cedrés solicitó 16 años de prisión efectiva y, para fundamentar ese pedido, enumeró distintas circunstancias que, a su criterio, debían incrementar la responsabilidad penal de Cepeda.

Entre ellas mencionó el empleo de un elemento punzocortante, la mayor capacidad ofensiva que supone ese tipo de instrumento y las posibilidades reducidas de defensa de la víctima. También hizo referencia al contexto previo del conflicto, a las amenazas y al incendio del rancho de Maximiliano Pighetti.

La acusación puso especial énfasis en los antecedentes penales del condenado. Según el informe del Registro Nacional de Reincidencia incorporado a la audiencia, Cepeda registraba condenas anteriores y había terminado de cumplir una pena efectiva en junio de 2023, apenas unos meses antes del homicidio.

La Fiscalía consideró que esa proximidad temporal demostraba que el acusado había vuelto a delinquir pese a haber atravesado una condena y cumplido una pena de prisión. Por esa razón, además de los 16 años, pidió que fuera declarado reincidente.

Por su parte, la Defensa cuestionó buena parte de los argumentos de la acusación y solicitó que se aplicara una pena cercana al mínimo legal. El defensor público, Matías Lonardi, sostuvo que no se había podido establecer con certeza qué elemento había provocado la lesión mortal y discutió que la situación de la víctima pudiera ser considerada un factor de mayor reproche.

Insistió en que Cepeda había participado de una pelea en la que se encontraba en desventaja numérica frente a los hermanos Pighetti. Sostuvo que ambos tenían elementos cortantes y que su defendido no había concurrido al lugar con la intención de matar. Pidió que se valoraran como atenuantes las condiciones personales de Cepeda, su situación económica, la falta de instrucción, sus problemas de consumo de sustancias, el acompañamiento familiar y su actividad laboral como changarín. También destacó que durante el juicio había pedido disculpas a la madre de la víctima.

El informe químico incorporado a la audiencia confirmó que Cepeda también había estado bajo los efectos de la cocaína al momento del hecho. Ese dato fue considerado por el juez al momento de evaluar las circunstancias personales del condenado.

Los fundamentos de Derudi

El 20 de marzo de 2024, el juez Mauricio Derudi condenó a Cepeda a 12 años de prisión efectiva por homicidio simple y lo declaró reincidente, entre los 16 pedidos por la Fiscalía y el mínimo legal de ocho.

A partir de las cámaras, tuvo por acreditada la pelea con los hermanos Pighetti, quienes portaban dos armas caseras. Siguiendo el veredicto del jurado y el alegato final, dio por probado que la herida mortal fue causada con una varilla de hierro —y no con una cuchilla, como se imputó al inicio—, lo que valoró negativamente por aumentar el riesgo y reducir la defensa.

Descartó una planificación previa o un fin de dominio territorial, por tratarse de un episodio súbito y tenso. Tampoco agravó la pena por el consumo de estupefacientes de Pighetti —ya que las imágenes lo mostraban armado con una varilla—, mientras que el consumo de cocaína de Cepeda operó como atenuante parcial sin eximirlo de responsabilidad. También valoró como genuino su pedido de disculpas a la madre de la víctima.

En cambio, computó como agravante su condena anterior, finalizada en junio de 2023. Dispuso mantener la prisión preventiva hasta que el fallo quedara firme y ordenó su traslado desde la Jefatura Departamental a la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, cerrando así un proceso iniciado tras la pelea del 5 de octubre de 2023 en la zona oeste y resuelto en juicio por jurados.