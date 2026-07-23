En horas de la noche del miércoles, alrededor de las 23:20, personal de la Comisaría Novena intervino en Plaza del Barrio Vicoer Rioja tras ser comisionado por el Comando Radioeléctrico, por una presunta agresión en el marco de una discusión de pareja.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 24 años y a un joven de 22 años, quienes manifestaron mantener una relación de pareja y que momentos antes habían protagonizado una discusión, presuntamente originada por celos.

Como consecuencia del altercado, la mujer presentaba un golpe en el rostro, que habría sido ocasionado con un casco por parte del masculino.

La victima fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar con la intención de radicar la correspondiente denuncia. No obstante, una vez en sede policial, desistió de formalizar la misma, dejándose constancia mediante el informe correspondiente.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el joven quedó aprehendido en el marco de una causa por lesiones en contexto de violencia de género.