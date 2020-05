Una pequeña contó que fue abusada por un familiar y destapó una olla de horror  

Lo primero que resulta necesario aclarar es que las denuncias de las aberraciones relatadas por las mujeres fueron hechas en sede policial. Lo segundo es que ElDía no publicará ni los nombres de las denunciantes ni el del denunciado, tampoco ningún dato personal o sensible que facilite su identificación. Esta decisión se sostiene en las recomendaciones y las leyes nacionales e internacionales para no revictimizar a las presuntas víctimas, y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo considerando que dos de las tres son menores de edad.