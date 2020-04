La reportera estaba en la playa haciendo una nota y grabó a los dos hombres al notar que eran dos turistas descansando a pesar de que el gobierno mexicano pidió que la gente no utilice los espacios públicos. Al descubrirla, uno del os hombres se acerca y la insulta mientras la mujer le explica que es periodista y solo hace su trabajo.

En el video se ve como el hombre intenta quitarle el teléfono y le dice que está en una propiedad privada. Luego, se acerca el segundo turista y la periodista les dice que los reportará ante las autoridades.

El video, que indigna a todo México, se viralizó en las redes sociales y los embajadores de Estados Unidos y Canadá opinaron sobre el tema.

“Que vergüenza! No sé si habrá sido ciudadano de Estados Unidos o Canadá, pero la verdad es q todos países tienen gente grosera y maleducada. Mis disculpas si es de los míos. No todos somos así. He instado a los turistas que vuelvan a sus casas. ¿A quién se le ocurre hacer turismo en pandemia?”, escribió el diplomático norteamericano Christopher Landau.

Por su parte, el embajador canadiense en México, Graeme Clark, también condenó el episodio: "Estoy plenamente de acuerdo con el embajador de Estados Unidos. Completamente inaceptable. Pido disculpas si es un canadiense".