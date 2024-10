La Selección Argentina vivió una noche mágica en el Estadio Mas Monumental al golear 6-0 a Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, independientemente de la contundente victoria, lo que más llamó la atención fue el pronóstico casi perfecto de Bianca Moroni Silva, una periodista deportiva de la cadena Fox Sports, que en la previa del partido anticipó con sorprendente exactitud lo que ocurriría en el campo de juego.

Durante su participación en el programa “La Jugada Perfecta”, Moroni Silva dejó a todos atónitos con su predicción: “Van a gritar ‘es un escándalo, suspéndalo’. En el sentido de que la selección argentina va a dar un show espectacular. Va a ser 6 a 0, va a haber un hat-trick de Lionel Andrés Messi, por supuesto, uno de Lautaro, uno de Julián y otro de Rodrigo De Paul”. La periodista no sólo acertó el abultado marcador, sino que también predijo con exactitud los tantos de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Su único “error” fue con Rodrigo De Paul, ya que el tanto restante lo convirtió Thiago Almada, quien aprovechó su oportunidad para brillar en la goleada y tomarse revancha de lo acontecido en Venezuela.

Tras el partido, el video de su pronóstico se viralizó en la red social X (anteriormente Twitter), donde los usuarios no tardaron en reaccionar. Entre memes y comentarios elogiosos, algunos comenzaron a llamarla “la Bruja” por su increíble capacidad para anticipar lo que sería una de las noches más recordadas por los fanáticos de la Albiceleste. La propia Moroni Silva se sumó a la ola de humor y, al compartir el video en su cuenta, comentó con ironía: “Más o menos, che”, en referencia a su precisión casi absoluta.

En su regreso a los estudios del canal, “la Bruja” fue ovacionada por sus compañeros de equipo y los trabajadores detrás de cámara por su impactante predicción sobre lo que acontecería en la casa de River Plate ante la Verde.

El pronóstico de Bianca Moroni Silva se destacó entre las numerosas especulaciones previas que suelen rodear los encuentros de la Selección. A pesar de que Argentina es la vigente campeona del mundo, pocos se atrevían a proyectar una goleada tan categórica ante un equipo boliviano que venía envalentonado por una racha de tres victorias consecutivas.

En una entrevista posterior que brindó, aseguró: “Cuando hablo de la Selección por lo general me gusta investigar mucho, otros resultados los tiro porque me vienen, y no me interesan. Pero a la selección argentina por lo general la investigo: a Bolivia no le ganó por más de tres goles en los últimos partidos”.

Con Messi a la cabeza, quien anotó un triplete en otra actuación memorable, Argentina dominó de principio a fin, desplegando un fútbol de alto vuelo y sellando un triunfo que la mantiene firme en la cima de las Eliminatorias. Con este resultado, el combinado albiceleste lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 22 puntos, producto de siete triunfos, un empate y dos derrotas. Un escalón por detrás se ubica Colombia con 19, que antes vapuleó 4-0 a Chile. El tercer lugar lo comparten Uruguay (igualó sin goles con Ecuador) y Brasil (goleó 4-0 a Perú), con 16.

La próxima presentación de la Scaloneta será en la doble jornada de noviembre. El jueves 14, a la 19:30, chocará ante la Paraguay de Gustavo Alfaro en el Defensores del Chaco de Asunción. Luego, el martes 19, será local ante la urgida selección de Perú de Jorge Fossati.