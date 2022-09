La periodista Julie Chin sufrió un derrame cerebral el sábado 3 de septiembre mientras conducía un noticiero matutino de la cadena KJRH, en Oklahoma, Estados Unidos. “Lo siento, algo me está pasando esta mañana", llegó a advertir la mujer antes de salir del aire.

Todo quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales y otros medios norteamericanos. Las imágenes sirvieron para concientizar sobre las características que conlleva un ataque cerebro vascular (ACV) y los síntomas que anteceden la emergencia.

Chin es la conductora de un programa de noticias de la mañana que se transmite desde la ciudad de Tulsa. Ese día comenzó a experimentar dificultades en el habla al intentar leer el teleprompter, aparato que le indica a través de una pantalla qué debe decir a continuación.

“Lo siento, algo me está pasando esta mañana y pido disculpas a todos... Sigamos adelante y vamos con la meteoróloga Annie Brown”, logró pronunciar Julie. Pese a sentir que algo no andaba bien, no había logrado identificar el origen de su malestar.

Poco después, la periodista tuvo que ser trasladada desde los estudios de la cadena KJRH a un centro de salud. Allí los médicos le informaron que había sufrido un derrame cerebral.