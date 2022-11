En el marco de la investigación por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado a golpes, la perito de la causa analizó los dibujos realizados por el menor, con los cuales se encontraron nuevas evidencias de que fue víctima de maltrato y abuso.

De acuerdo con lo que dijo la especialista Lorena Roggero señaló que Lucio dibujaba rostros que "no tenían ojos" y cuerpos "sin piernas". Además, apuntó que esto revela que existía un trasfondo de violencia familiar que el joven "no quería ver, o que le hicieron ver y no quería ver".

Por su parte, la defensa quiso conocer con qué criterios fueron seleccionados los dibujos hechos por la víctima y cuáles se descartaron, a la hora de realizar el análisis mencionado.

Perfil psicológico de la mamá de Lucio Dupuy y su pareja

La perito también se detuvo a analizar el perfil psicológico de Magdalena Espósito Valenti (mamá de Lucio) y Abigail Páez, acusadas de perpetrar el crimen del menor.

"A Lucio lo consideraban un obstáculo en la relación, no querían ser madres, tienen rasgos de perversidad y rechazan a los hombres", destacó la especialista, quien subrayó que ambas mujeres "son imputables y que comprenden la criminalidad de sus actos".

En la audiencia también se dieron a conocer audios de conversaciones entre Valenti y Páez, en donde se conoció que suministraban hielo al menor para desinflamar los golpes de la cabeza.

También mencionaban que excusas podrían inventar para que el niño no fuera al jardín de infantes, se viera con sus amigos o para que no fuera a visitar a su abuela paterna.