Una persona en situación de calle debió ser trasladada al Hospital Justo José de Urquiza durante la noche de este viernes, luego de que se advirtiera un delicado cuadro de salud en medio de las bajas temperaturas que afectan a la región.

Según informó La Pirámide, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 horas, cuando personal de Asistencia Social que realiza la entrega de viandas a personas en situación de vulnerabilidad detectó que un hombre que reside en los antiguos galpones del ferrocarril presentaba signos de malestar físico.

Ante la situación, se dio aviso al servicio de emergencias 107 y a la Policía, que acudieron al lugar para evaluar el estado de salud del hombre y brindarle la asistencia correspondiente.

Según trascendió, la intervención requirió especial cuidado debido a que, en un primer momento, la persona se mostraba reticente a recibir atención médica. Sin embargo, al advertir el estado en que se encontraba y la necesidad de una evaluación profesional, se logró concretar su traslado al nosocomio local para una mejor atención.

Las bajas temperaturas que se registran durante esta época del año suelen agravar problemas respiratorios y otras afecciones de salud, especialmente en personas que permanecen expuestas a la intemperie o en condiciones de vulnerabilidad social.

La rápida intervención del personal de asistencia, junto al trabajo coordinado con los servicios de emergencia, permitió que el hombre recibiera atención médica y fuera resguardado ante las difíciles condiciones climáticas.