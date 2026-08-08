En horas de la noche, personal de la Comisaría Quinta intervino ante el incendio de una embarcación ocurrido en inmediaciones de la zona ubicada detrás del Parador Papaya, en el Parque Unzué.

Al arribar al lugar, se constató que una embarcación, la cual aparentemente se encontraba en estado de reparación, había sufrido un incendio. En el lugar se entrevistó a su propietario, un hombre de 78 años, quien manifestó que, al momento de abrir la lona que cubría la embarcación, sintió inmediatamente una explosión.

Como consecuencia del hecho, el hombre sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, siendo asistido inicialmente en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Centenario.

El lesionado presenta quemaduras de carácter grave, tipo A y B, permaneciendo internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Intervinieron dotaciones de Bomberos y personal de Prefectura Naval Argentina.