La Policía y la Justicia trabajan para identificar a un hombre de entre 40 y 45 años que fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes en la Costanera del Tiempo, en la zona sur de Gualeguaychú.

El hallazgo se produjo poco después de las 8, cuando se dio aviso sobre la presencia de una persona sin vida en un sector de la ribera, a la altura del Centro Cultural. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre adulto.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, la víctima no llevaba documentación entre sus pertenencias. Únicamente se encontraron un paquete de cigarrillos y un teléfono celular, que estaba apagado. Además, fuentes policiales indicaron que hasta el momento no se registró ninguna denuncia por averiguación de paradero que permita establecer su identidad.

La fiscal Natalia Bartolo, a cargo de la investigación, dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia. No obstante, previamente el médico forense Marcelo Benetti examinó el cuerpo en el lugar del hallazgo y estimó que la data de muerte sería cercana a la medianoche.

La investigación continúa con el objetivo de identificar al fallecido y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.