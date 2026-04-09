La causa por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada el año pasado en Gobernador Mansilla, continúa en plena etapa investigativa con nuevas medidas de prueba en curso. Así lo confirmó a Elonce el abogado querellante, Pablo Di Lollo.

Uno de los puntos centrales es el trabajo realizado sobre el teléfono de la víctima, que aún no ha sido hallado. “Esa evidencia se ha trabajado en función de la Policía Científica y la división de Técnicas Especiales de la Policía de la provincia de Entre Ríos y se clonó el teléfono, se duplicó la tarjeta SIM que contiene cierta información respecto de Daiana Mendieta”, explicó el letrado.

Precisó que “el teléfono no fue encontrado hasta el momento, hasta el día de hoy”. En ese marco, indicó que se realizó una pericia informática y que actualmente la Policía Científica de Rosario del Tala se encuentra analizando los datos obtenidos. “Se va a extraer la información que sea relevante para la causa. Estamos a la espera de la producción de esa información y esperamos encontrar algo de relevancia y de utilidad para el desarrollo de la presente causa”, señaló. Según estimó, los resultados podrían conocerse en aproximadamente diez días desde el envío del material, realizado el 1 de abril.

En cuanto a la situación procesal, el abogado confirmó que existe un único imputado, “Norberto Gustavo Brondino, de 55 años, oriundo y residente de la localidad de Mansilla”, quien continúa siendo el principal sospechoso en la causa.

La investigación avanza en paralelo con otras medidas probatorias. Entre ellas, se destaca una pericia genética iniciada recientemente: “Hoy, precisamente, dio comienzo a una pericia genética a través del Servicio de Genética del Superior Tribunal de Justicia en función de unos rastros que fueron hallados en una lona que fuera oportunamente secuestrada en uno de los galpones donde el imputado guardaba elementos, maquinaria, su camioneta, etc.”. Este estudio demandará entre 90 y 100 días.

Además, la querella solicitó pericias del imputado, así como un análisis técnico vinculado a sus características físicas. “Consiste en determinar la altura, el largo de los brazos del imputado respecto de las características físicas de la víctima, para poder establecer si había una diferencia de altura importante en función de la violencia que sufrió Daiana y le provocó la muerte”, explicó Di Lollo.

En simultáneo, también se analiza el contenido del teléfono del acusado. “La información que se colecta es cuantiosa, es voluminosa. Esto determina que hay que seleccionar toda aquella información que sea útil y relevante para la causa y desechar aquella que no lo es o que puede poner en crisis la intimidad y la privacidad tanto del imputado como de la víctima”, sostuvo. Se espera que estos informes estén concluidos en un plazo aproximado de 60 días.

En el plano judicial, la prisión preventiva del imputado fue prorrogada por 60 días y confirmada por instancias superiores. El abogado detalló que esta decisión fue ratificada tras una apelación de la defensa: “Esa resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de la localidad de Concepción del Uruguay”.

Respecto al vínculo con los familiares de la víctima, aseguró mantener contacto permanente y describió el difícil momento que atraviesan. “Obviamente la familia está dolida, está acongojada y sumamente triste. La pérdida de un hijo no se puede suplir absolutamente con nada”, expresó.

Finalmente, el letrado subrayó que la investigación nunca se detuvo: “La causa jamás estuvo paralizada, siempre ha estado viva, jamás se ha dejado de trabajar en la causa”. Y concluyó destacando el esfuerzo sostenido en la recolección de pruebas: “He solicitado y he pedido un montón de información y he ofrecido muchos medios de prueba a los fines de poder recolectar las evidencias. En muchos casos los informes ya están incorporados y en otros, están prontos a incorporarse".

Fuente: Elonce.com