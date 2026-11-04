Una sargento de la Policía, de 46 años, fue víctima de una brutal golpiza y un ataque sexual por parte de dos motochorros a los que había perseguido luego de que le robaran el teléfono celular en Santiago del Estero.

La mujer terminó internada con traumatismos y múltiples lesiones, y la Justicia ordenó medidas para identificar y detener a los responsables.

El episodio ocurrió cerca de la medianoche del martes, cuando la policía que cumple funciones en la Comisaría Tercera y se encontraba de licencia anual regresaba en moto a su casa del barrio Sarmiento, informa El Liberal.

En el trayecto fue interceptada por dos delincuentes que intentaron arrebatarle el celular. Según denunció la víctima, en lugar de desistir del enfrentamiento, decidió perseguir a los asaltantes hasta las inmediaciones del barrio Los Inmigrantes.

Allí consiguió alcanzarlos e intentó reducir a uno de ellos, pero el segundo intervino y ambos comenzaron a golpearla. Luego, la arrastraron hacia un sector oscuro y desolado, donde según su exposición la sometieron sexualmente y la obligaron a practicarles sexo oral.

La sargento fue encontrada con heridas de consideración y recibió asistencia del personal del Sease, que dispuso su traslado urgente al Hospital Regional. Los médicos constataron un traumatismo encéfalo craneano con pérdida total de conocimiento, hematomas severos en la pelvis y las piernas, además de profundas marcas de violencia en la espalda y el pecho.

La investigación quedó bajo intervención de la fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Daniela Yslas, quien dispuso medidas urgentes ante la gravedad de lo ocurrido. Entre ellas, ordenó un exhaustivo examen forense con el objetivo de obtener elementos que permitan avanzar en la identificación de los agresores y dar con su paradero.

Fuente: Crónica

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