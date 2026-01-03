Como cada año, las comparsas eligen una temática para desplegar durante las 11 noches del Carnaval del País, y este sábado deslumbrarán al público por primera vez. El orden de desfile será: Papelitos, Marí Marí, Ará Yeví y O´Bahía.

En esta edición, la comparsa del Club Juventud Unida presentará “Vivos”, dirigida por Juane Villagra.

La temática estará centrada en el reconocimiento a los trabajadores anónimos del Carnaval, especialmente a costureras, artesanos y constructores que, sin ocupar la pasarela, sostuvieron históricamente la fiesta con su oficio.

La propuesta toma como eje una historia simbólica ambientada en un taller de Carnaval, donde se entrelazan pasado y presente. A través del personaje de Celeste, una trabajadora de Vestuario, la comparsa recupera la memoria de generaciones anteriores —representadas por su abuela Blanca— y de todos aquellos que dejaron su huella en silencio. El relato plantea un encuentro entre dos mundos: el de quienes hoy hacen el carnaval y el de quienes ya no están, pero siguen presentes en cada traje, cada puntada y cada desfile.

Con esta temática, Papelitos busca rendir homenaje a los “invisibles” del Carnaval, destacando la continuidad del trabajo artesanal, la transmisión de saberes y el valor colectivo de la fiesta. El mensaje central apunta a que el Carnaval es una construcción colectiva y viva, donde la historia, la memoria y el esfuerzo compartido siguen desfilando cada noche.

Con esta propuesta, Papelitos honra a los constructores anónimos de nuestra fiesta: “a las manos que, desde las sombras, tejieron y tejen la magia. Porque mientras haya carnaval, ellos seguirán Vivos”.

Por su parte, la comparsa Ará Yeví, del Club Tiro Federal, dirigida por Guillermo Carabajal, presentará “La resistencia”, una propuesta de fuerte contenido simbólico y social, inspirada en la figura del Martín Fierro y su vigencia en la Argentina actual.

El relato plantea un cruce entre el mundo contemporáneo y la tradición gauchesca: un joven de ciudad, inmerso en la lógica digital, descubre el poema de José Hernández y, a partir de ese encuentro, emerge la figura de Fierro como voz crítica frente a las injusticias, la exclusión y la pérdida de valores. Lejos de ser un personaje del pasado, el gaucho reaparece como símbolo de resistencia pacífica, dignidad y verdad frente a “un país que aún sangra y tropieza”.

Con esta temática, Ará Yeví propone un carnaval que interpela, utilizando la pasarela como espacio de expresión cultural y social. “La resistencia” reivindica las raíces, la identidad nacional y el poder del carnaval como herramienta para mantener viva la memoria, la crítica en un mundo cada vez más desconectado.

Marí Marí del Club Central Entrerriano, bajo la dirección de Gregorio Farina, presentará la temática “Genios”, una propuesta inspirada en una leyenda del Medio Oriente que pone en valor el talento de quienes hacen el Carnaval.

La historia toma como punto de partida la búsqueda de Aladín de los tesoros ocultos en la Cueva de las Maravillas y su encuentro con el Genio de la Lámpara.

Aladín no ansía riquezas, poder, ni gloria. No quiere nada para él: sueña con ver a su pueblo unido, celebrando y brillando como nunca antes. Por esta razón, le expresa le pide al Genio tres deseos: El más lujoso y colorido vestuario; Las más imponentes y elegantes carrozas; Y la más festiva y emocionante música.

El genio, conmovido por la nobleza y el amor de Aladín por su comunidad, le revela algo inesperado: Para cumplir esos deseos no necesita de magia. Para crear la más bella comparsa, los verdaderos genios están en tu pueblo. Son humanos y su talento es mucho más poderoso.

De esta manera, Marí Marí propone un homenaje a los hacedores del carnaval y a la capacidad de una comunidad unida de crear. “Genios” plantea que, cuando el pueblo se organiza y sueña en conjunto, no existen deseos imposibles.

Por último, O’Bahía, del Club de Pescadores, dirigida por Adrián Butteri, desplegará en la pasarela la temática “El pescador, el genio y las mil y una noches”, una puesta inspirada en los relatos clásicos de Oriente que combina aventura, fantasía y un fuerte mensaje sobre el poder de la palabra.

La historia se inicia con un humilde pescador que libera a un genio atrapado en una antigua vasija, dando paso a un universo narrativo que se enlaza con el mundo de Las mil y una noches. A partir de allí, la comparsa desarrolla el relato del sultán Shahriar, marcado por la traición y la violencia, y de Scherezade, quien enfrenta la muerte utilizando la narración como única arma. Noche tras noche, sus historias logran postergar la sentencia y transformar al gobernante, debilitando la maldición que pesa sobre el reino.

O’Bahía plantea un desfile donde la música, la danza y el despliegue visual acompañan un mensaje central: la inteligencia, la creatividad y la palabra pueden ser más poderosas que la fuerza, capaces de vencer al miedo y abrir un camino de esperanza. La voz de Scherezade no solo desafía al sultán, lo transforma. “Es estrategia, poesía y resistencia”.