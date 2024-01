Una promotora denunció a un periodista deportivo dedicado a relatar carreras de TC, a quien acusó de abuso sexual, y amenazas, en una causa que se encuentra en plena investigación.

Según consta en la denuncia, la mujer de 42 años, identificada como Paola Gisela Albarracín, comenzó una relación sentimental con el acusado en febrero de 2021, a quien conoció por su trabajo en eventos automovilísticos.

"Un día me contactó por Instagram, arreglamos una entrevista laboral, y comencé a trabajar con él la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), donde hacía tareas administrativas", contó la víctima.

Al principio, ella no se espera vivir el calvario que viviría más tarde, y que empezó cuándo el presunto agresor le dejó de pagar. "En mayo del 2022 me dejó de abonar el sueldo, a sabiendas de mis necesidades básicas, y a cambio de me decía que cómo estábamos en una relación, él me daría lo que yo le pidiera si hacía falta", recordó Albarracín.

Esa situación se transformó con el correr de los meses en un martirio para la denunciante, que también tenía que hacerse cargo de cuidar a su padre, que había sufrido un ACV que lo dejó cuadripléjico y vivía con ella.

"Cada vez que yo le pedía dinero, me obligaba a enviarle fotos o videos míos de índole sexual. Venía a mi casa, tenían relaciones, y luego me daba algo de dinero", consta en su relato, aportado a la Justicia.

A pesar de que su vida ya era un tormento, eso todavía no iba a ser lo peor, ya todavía faltaba la parte más grave: los celos, las inseguridades y la violencia del denunciado iban a mostrar su peor cara.

"Su propuesta era constante, me pedía fotos por Whatasapp, las cuáles luego de pasárselas, me amenazaba con que, de negarme a hacer un trío sexual, publicaría mis fotos desnuda", precisó.

Además de obligarla a participar de encuentros sexuales con más personas, también la habría abusado en su casa de la localidad de Remedios de Escalada.

"No tenés mucho más hilo en el carretel", "matate, córtate las venas", eran algunos de los mensajes que le mandó, a modo de inducirla al suicidio.

La causa se encuentra en pleno trámite, a cargo de la UFI 8 del Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús.

Recientemente, se realizaron las pericias psicológicas, que determinaron que presentaba signos compatibles con las secuelas de una persona víctima de abuso sexual.

