Con el cobro de peaje se recuperarán parte de los recursos que Vialidad de La Pampa invierte en el mantenimiento de la red provincial, de la que muchos tramos son empleados por los vehículos que llevan materiales a Vaca Muerta.

Hace dos semanas, Ziliotto se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y uno de los ejes fue, precisamente, la obra pública. Hasta el momento, Nación rechaza el traspaso con recursos de las rutas.

Hace pocos días, el santafesino Maximiliano Pullaro firmó con la Rosada el traspaso de la Ruta Nacional A012 por 20 años; con el cordobés Martín Llaryora hay conversaciones por la 19.

Rodrigo Cadenas, titular de la Dirección Provincial de Vialidad, fue quien adelantó la decisión del gobernador. En una entrevista con Canal 3 recordó que Ziliotto había planteado esa posibilidad en la apertura del año legislativo 2025 y 2026. “Fue claro porque es notorio el incremento del tránsito y del avance del deterioro en las rutas provinciales y las nacionales”, señaló.

Incluso mencionó un estudio del Consejo Federal de Inversiones (CFI) sobre las rutas que atraviesan La Pampa. Sobre esa base, se hicieron reclamos a Vialidad Nacional y al ministro de Economía, Luis Caputo, “en el marco del proceso de la Red Federal de Concesiones, en búsqueda de definiciones de parte de Nación”.

“Ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes”, añadió Cadenas. La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa, sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje, consignó La Nación.

El funcionario precisó que se busca cobrar al tránsito pesado que, “desde el punto de vista técnico, es el que genera el mayor deterioro en las rutas”. Esas características tienen los camiones que van a Vaca Muerta “provenientes de la cuenca del río Paraná para llevar la arena para el fracking”.

Consultado sobre los camiones con granos que no pertenecen a La Pampa pero van por allí hacia el puerto de Bahía Blanca, Cadenas respondió que el proyecto “contempla un abordaje total de las rutas provinciales y en ese marco se podrá cobrar en ese sentido”.

Semanas atrás salió a luz un estudio del CFI sobre los problemas logísticos en el país. Uno de los principales desafíos aparece en la infraestructura vial, cuya red presenta déficits que afectan tanto la eficiencia económica como la seguridad.

El informe señala que buena parte de los corredores nacionales muestra deterioro, mientras que la información disponible sobre numerosas rutas provinciales resulta insuficiente para planificar intervenciones de largo plazo.

A ello se suma una “carencia histórica de mantenimiento preventivo” que, con el paso del tiempo, incrementa considerablemente el costo de las reparaciones.

El diagnóstico fue realizado por el CFI y las provincias e identifica problemas que se repiten en prácticamente todas las regiones del país y que terminan convirtiéndose en un sobrecosto permanente para producir, transportar y exportar.