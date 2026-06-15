La primera salida de un técnico en el Mundial 2026 ya tiene nombre. La federación tunecina decidió despedir a Sabri Lamouchi luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Mundial, un resultado que dejó al combinado africano muy golpeado en el arranque del Grupo F. El entrenador acumuló cinco partidos al frente del equipo: un triunfo, un empate y tres derrotas.

El conjunto sueco fue ampliamente superior desde el inicio y construyó una goleada contundente con tantos de Yasin Ayari, por duplicado, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg. El combinado africano logró descontar antes del entretiempo a través de Omar Rekik.

Con este resultado, Suecia quedó como único líder de la zona, aprovechando además el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro encuentro del grupo, disputado en Texas. El equipo europeo dio una de las actuaciones más sólidas en lo que va del certamen y se perfila como uno de los candidatos a avanzar a octavos.

La caída tuvo consecuencias inmediatas para Túnez. Lamouchi se convirtió así en el primer entrenador en perder su cargo durante la Copa del Mundo 2026, en una decisión tomada pocas horas después del encuentro. Ahora, el seleccionado africano deberá reorganizarse rápidamente antes de la segunda fecha, donde enfrentará a Japón con la obligación de sumar para seguir con chances de clasificación.

Suecia, por su parte, tendrá una prueba de mayor exigencia cuando choque frente a Países Bajos en un duelo que puede empezar a definir el liderazgo del Grupo F.