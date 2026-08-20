Durante la semana comprendida entre el 13 y el 20 de agosto, la provincia experimentó un período de inestabilidad que dejó importantes caudales pluviométricos. Según los datos oficiales proporcionados por la Red de Centrales Meteorológicas Automáticas de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, los registros superaron los 140 milímetros de agua caída en las zonas de mayor intensidad, trazando un mapa claro de cómo se distribuyeron las precipitaciones a lo largo del territorio provincial.

El registro de precipitaciones señala que la ciudad de Concordia encabezó las estadísticas semanales, siendo la localidad donde más llovió al alcanzar un acumulado de 142,9 milímetros. En segundo lugar se posicionó La Clarita, que fue el único otro punto de la provincia en quebrar la barrera de los cien milímetros, registrando un total de 125 milímetros. Ambas localidades se despegaron notablemente del resto de las mediciones reportadas.

Un poco más abajo en la escala de milimetrajes se encuentra Yeruá, que acumuló 99,6 milímetros a lo largo de la semana, seguida muy de cerca por Basavilbaso con un registro de 96,6 milímetros. El informe meteorológico también destaca la cantidad de agua caída en El Redomón, donde las estaciones midieron 94,8 milímetros, y en Villa Elisa, que alcanzó la cifra de 93,8 milímetros de precipitaciones.

Para completar el informe de las diez zonas más afectadas por las lluvias, se detallan los registros de Lucas Norte, con un acumulado de 90,2 milímetros, y la ciudad de Chajarí, donde llovieron exactamente 90 milímetros. Finalmente, se ubican Colonia San Carlos con 89,6 milímetros y Basualdo con 89,2 milímetros, evidenciando un frente de tormentas que regó con abundancia a gran parte de la geografía entrerriana.