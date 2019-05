Una sola empresa se presentó para la ampliación del Hospitalito Baggio

Esta mañana, se realizó el acto de apertura de sobres para la ampliación del centro de salud provincial. La única firma que se presentó fue Orlando José María Peterson, que ofertó $15.411.919. El presupuesto oficial es de $13.228.495. En el centro de salud de calle Güemes se realizó el acto de apertura de sobres para la ampliación del Hospitalito. La única empresa que se presentó cumpliendo con todos los requisitos fue la de Orlando José María Peterson quien ofertó 15.411.919 pesos. El presupuesto oficial es de 13.228.495 pesos. El acto comenzó poco después de las 11 de la mañana de ayer. Dio inicio con palabras del diputado nacional Juan José Bahillo y del director del Hospitalito, doctor Jorge Roko. Posteriormente se abrió el único sobre que se presentó para la ampliación de una obra que tiene un plazo de ejecución de un año. Presenciaron la apertura de sobres personal del hospital y público en general, destacándose la presencia de vecinos de barrios del sur de la ciudad. En lo que respecta a funcionarios, además de los que llegaron de provincia, resalta la presencia del diputado Nacional (FpV) Juan José Bahillo, el Doctor Hugo Gorla director y el Licenciado Emiliano Zapata quien forma parte de la dirección ampliada del Hospital Centenario, el profesor Héctor de la Fuente, titular de la departamental de escuelas y la concejal (FpV) Guillermina Guastavino. No concurrieron funcionarios del municipio local. Desde la dirección del Hospitalito, según lo informado por el propio Roko, se efectuaron las correspondientes invitaciones, pero seguramente por cuestiones de agenda no han podido concurrir”, destacó. El director del Centro de Salud “agradeció el trabajo que realizaron Héctor Maya y Emilio Martínez Garbino en los comienzos de este Hospitalito; después la colaboración de Carlos Dahuc, integrante de la clase 32 del Hospital Centenario, persona que tuvo mucho ver en las gestiones para conseguir este predio, y un reconocimiento especial a la familia Baggio que nos hizo la donación de un predio importante para seguir avanzando. Esto es fruto de un esfuerzo en conjunto, un trabajo en conjunto de todo el personal del Hospitalito, el respaldo del Ministerio de Salud que conjuntamente con el senador nacional Pedro Guastavino hicimos entrega al ex Ministro Ángel Giano para concretar una ampliación tan anhelada como necesaria”. También destacó el recurso humano del área de arquitectura del Ministerio de “Planeamiento y Obras Públicas de la provincia”. Recordó que el actual gobernador, Gustavo Bordet, cuando realiza campaña para la gobernación se acercó a la institución y se “generó un compromiso de poder concretar la obra”. Remarcó que el mandatario “cumplió con su palabra, emitiendo un decreto que pone en marcha la ampliación del hospitalito”. Por otro lado, indicó que “Juanjo” por el diputado Nacional Bahillo, en todo momento “interpretó la importancia del mejoramiento de las instituciones para beneficio de la comunidad”. Entendió que “la obra era realmente necesaria y ha trabajado duro para que los trabajos se concreten”. Roko dijo que se “atiende a gente de toda la ciudad, no solo a los que viven en la zona sur”. Cerró diciendo que el estado, a través de las instituciones, en el caso particular del hospitalito “siempre tuvo como consigna ser responsable de los deberes que tiene para dar servicios con compromiso, esfuerzo y perseverancia”. Y que en “momentos difíciles como los que estamos atravesando está a la altura de las circunstancias”El Hospitalito será ampliado en 200 metros cuadrados. Se le sumará un servicio de Guardia Pediátrica de 24 horas, con nuevos consultorios para cada una de las especialidades, un Salón de Usos Múltiples (SUM) para la capacitación y el trabajo humano de la institución, y un espacio donde puedan capacitarse y reunirse los vecinos.