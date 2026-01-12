Una turista argentina protagonizó un violento episodio de tránsito en la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde amenazó con un bate de béisbol a un automovilista en plena vía pública y generó importantes demoras vehiculares. La secuencia fue registrada en video por el acompañante del conductor con el que mantuvo la discusión y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió el sábado en la intersección de las calles Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado, una zona de alta circulación vehicular. Según informó el portal Montevideo.com.uy, la mujer descendió de una camioneta Audi SUV gris, con matrícula argentina, portando un palo de madera en la mano.

En las imágenes se observó un intercambio de agresiones verbales entre la conductora y el acompañante del vehículo que se encontraba detrás. Fue en ese contexto que el hombre comenzó a grabar la escena, mientras otros automovilistas aguardaban detenidos por la interrupción del tránsito.

De acuerdo con el medio Punta del Este Portal, algunos testigos indicaron que la circulación permaneció totalmente congestionada durante varios minutos, coincidiendo con el momento en que se produjo la discusión. En el video se escuchó al hombre recriminarle que “todo Punta del Este está parado por la señora”, a lo que la conductora respondió con ironías y gestos desafiantes. “Mirá cómo tiemblo”, expresó, mientras continuaba con insultos.

La tensión aumentó cuando la mujer se acercó al hombre levantando el bate y le advirtió: “Vos no me va a decir boluda, ¿entendiste forro?”. Desde el interior de la camioneta, otros ocupantes intentaron calmar la situación.

Finalmente, la conductora regresó a su vehículo, lo estacionó en un parking de la calle y el otro automóvil continuó su marcha. No se registraron personas heridas ni daños materiales como consecuencia del episodio.

Infracciones de tránsito y multas acumuladas

Tras la difusión del video, trascendió que el vehículo involucrado acumula un elevado número de infracciones de tránsito en Argentina. Según informó Infobae, el Audi Q7 que conducía la mujer registra 37 multas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 15 en la provincia de Buenos Aires.

Las infracciones incluyen exceso de velocidad, circulación por lugares prohibidos, maniobras peligrosas y estacionamiento indebido. En CABA, las multas ascienden a un total de 6.647.595 pesos, mientras que en territorio bonaerense suman 4.427.150 pesos.

En total, el vehículo acumula 52 penalizaciones por un monto aproximado de 11.074.745 pesos. Entre las faltas más reiteradas se encuentran el exceso de velocidad y la circulación por espacios no habilitados, como bicisendas, además de infracciones por no respetar semáforos.

El episodio ocurrido en Punta del Este generó una amplia repercusión pública tras la viralización del video, mientras que las autoridades locales no informaron la adopción de medidas adicionales vinculadas al incidente.