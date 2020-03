Una vaca adentro de la casa, el ingreso inesperado de Maradona y un premio de 200 mil dólares

Gran Hermano tuvo su estreno en Holanda, el 16 de septiembre de 1999. El formato fue una creación de Jon De Mol, que estuvo inspirado -dicen algunos- en The Truman Show, el filme de Peter Weir de 1998. GH fue un éxito de manera inmediata, y rápidamente empezó a replicarse en distintos países que adoptaron el formato y lograron también importantes niveles de audiencia.

Dos años después el programa llegó a la Argentina. Tenía una edición diaria, a las 20, y una gala los sábados. En la edición original el premio fue de 200.000 pesos, en ese entonces, convertibilidad mediante, 200.000 dólares. El formato establecía 14 aislados en una casa, con cámaras y micrófonos las 24 horas. Cada semana, una eliminación. Los valientes, como Soledad Silveyra denominó a los participantes, estuvieron 112 días encerrados. La gran final fue el 30 de junio del 2001.

La producción general del programa fue de Marcos Gorban, quien actualmente trabaja en el exterior. “Durante cinco años estuve haciendo las cámaras ocultas para VideoMatch, y luego viajé a Puerto Rico para hacer otras cosas en la televisión de allá -recuerda Gorban, en diálogo con Teleshow-. En el 2000 sale una nota en un diario contando que habían hecho un programa en Holanda, experimenta, donde nueve personas se habían encerrado durante cuatro meses en una casa llena de cámaras y micrófonos".

Marcos se sincera: “En ese momento me pareció un delirio”. Pero pensó en la posibilidad de que el proyecto llegar a la Argentina. Dicho y hecho. “Meses después, para octubre del 2000, me llamó (Claudio) Villaruel, con quien había trabajado en VideoMatch. Me sentó, me mostró un video del GH de Italia y me rompió la cabeza. ‘Vos sos el tipo que tiene que hacer esto’, me dijo. En noviembre volví a Telefe para empezar a armar el equipo con el que hicimos el primer y el segundo Gran Hermano. Sin saberlo me estaba metiendo en un programa que iba a cambiar la historia de la tele”.

Muchos tenían miedo de que el éxito global no se replicara aquí. Pese a la desconfianza, en Telefe decidieron hacerlo. Gorban recuerda cómo fue ese arranque. “Argentina fue el decimonoveno país en producirlo; hoy, ya son más de 50 los que ya lo emitieron. En ese momento, ya se había hecho en Suecia, en Holanda; cada país tiene su impronta y su propia huello digital, y el que más veíamos nosotros era el de España, no solo por el idioma sino porque Telefe, en ese momento, pertenecía a Telefónica de España, y estábamos muy cerca".

Un tema fundamental -precisa Gorban- era quién se pondría al frente de GH. "La decisión de la conducción era del canal, no fue nunca de la producción. En la primera persona que se pensó, por su perfil, fue Mónica Cahen D’Anvers. Era respetada, famosa y muy contenedora: tenía todo para ser la presentadora. Pero en ese momento Mónica hacía Telenoche, por eso ni se avanzó con esa idea. Creo que Villaruel y Bernarda Llorente eligieron a Soledad Silveyra, y nos pareció genial a todos. Además de reunir aquellas condiciones, Solita era figura del canal”.

Gran Hermano debutó un sábado 10 de marzo y la competencia directa era Sábado Bus, el programa de Nicolás Repetto que había estado en Telefe pero ese año llegaba a la pantalla de El Trece. “El debut marcó 14.1, pero perdió por una décima con Sábado Bus -dice Gorban-. Pero el segundo fue 16 a 13 a favor de GH, el tercero 17 a 12, y ahí nos dimos cuenta de que algo fuerte estaba pasando. La edición diaria de las 20 marcaba siempre 22 o 23 puntos. Era una época que el canal tenía la pantalla muy caliente: antes de GH iba Betty, la fea, un exitazo".

Gran Hermano crecía en audiencia y en repercusión mediática, los nombres de los participantes eran conocidos por el público y los medios: Gastón Trezeguet, Tamara Paganini, Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Santiago Almeyda y Natalia Fava eran algunos de los más populares dentro de la casa, y con más fanáticos afuera. Cada valiente que salía iba al debate que conducía Juan Alberto Mateyko; antes, eran recibidos por Mariano Peluffo.

El ciclo tuvo picos de rating y momentos épicos. Los repasa Gorban: "La entrada de Maradona, el compromiso de Gastón y Eleonora, la salida de la vaca, que la habíamos puesto para darle un toque criollo al programa. Lo de la vaca fue muy genial porque al cabo de tres o cuatro meses el veterinario nos dijo que había que sacarla por cuidado del animal, y se nos ocurrió hacerlo como si fuera un participantes. Gran Hermano dijo: ‘Chicos, tienen 10 minutos para despedirse de Margarita’. ¡Y los chicos le hablaban a la vaca al oído! Esa salida marcó como 25 puntos de rating en vivo”.

El ganador fue Marcelo Corazza: el muchacho de Tigre se llevó 121.200 del premio total de 200 mil, correspondientes al proporcional de días que permaneció en la casa, ya que de los 112 días, estuvo 63 (ingresó más tarde, ya que estaba como suplente). El resto del premio se repartió entre Tamara Paganini, que salió segunda ($39.406), Gastón Trezeguet ($23.642) y Daniela Ballester ($15.752).

Un día, pusieron al aire lo que Gorban define con “un boom”: la visita de Diego Maradona. "Lo llame a Guillermo Coppola y me dijo: ‘Diego ve el programa’. Ahí supimos que era un éxito. En ese momento tuvimos la noción real de lo que pasaba con el reality, más allá del frío numero de la planilla. El futbolista más famoso del mundo lo miraba, y era un fan más”.

Luego de esta primera edición, el ciclo tuvo otras ocho más. Las versiones del 2015 y 2016 se emitieron por la pantalla de América; todas las anteriores fueron por Telefe.

“El secreto del éxito de GH tiene que ver con que es que un programa cuyas reglas del juego están buenísimas: son muy claras y creíbles -afirma Gorban-. Otra clave del fenómeno de audiencia es que la producción también es víctima de las reglas del juego: como quienes quedan o se van están en manos del público, eso lleva a que la producción también termine jugando según las reglas y no pueda torcerlas. Vos armaste el juego, hacés el casting y a partir de ahí sos un jugador, y ya no podés hacer nada. Cuando se quieren quebrar las reglas del ciclo, el formato pierde. En ese sentido, es un programa muy noble".

"El aislamiento es una de las reglas fundamentales: eso provoca que se cree una sociedad dentro de la sociedad y eso es buenísimo -agrega-. Querían que entrara un famoso todas las noches, y eso no funcionó: se rompía el aislamiento. Hacíamos un programa pero no era Gran Hermano, era otra cosa. Si se mantienen las reglas, GH no falla jamás”.

Gran Hermano ya superó la mayoría de edad en Argentina, y todavía tiene mucha vida por delante. Habrá que esperar hasta la próxima edición para volver a escuchar célebres frases como “estás nominado” o “quien debe abandonar la casa es…”. Esperemos que pronto este al aire “la casa más famosa del país” y que vuelva a poblarse de “hermanitos”, dispuestos a compartir su intimidad las 24 horas durante los cuatro meses de aislamiento que exige el reality más célebre.