Una vecina del barrio La Cuchilla denunció amenazas y hostigamiento

“Me han cascoteado en reiteradas ocasiones la casa y he sufrido agresiones físicas. Agoté todas las instancias legales y ahora estamos en una etapa de mediación pero el problema continúa”, dijo en diálogo con ElDía.

Sostuvo que la situación afecta a buena parte de los vecinos que viven en la zona. Indicó que ha hablado con autoridades judiciales, policiales e inclusive con el Consejo de Seguridad.

Vive en calle Sáenz Peña en “Barrio La Cuchilla en el norte de la ciudad” zona que ha sido noticia por hechos delictivos muy graves como la muerte de Daniel Giménez y una serie de allanamientos relacionados con narcomenudeo.

Desde hace “más de diez años que vive y trabaja en el barrio con una despensa”. Desde hace dos años viene reclamando “por sucesos que se vienen dando en una vivienda lindera a la nuestra que estaría en un proceso de sucesión ya que su titular, (con el que nunca tuvimos problemas, falleció) pero la persona que se encuentra habitando un lugar que se encuentra en estado precario tendría problemas de adicciones”.

“La casa se encuentra en un estado de abandono y sirve como juntadero. Todas las personas que han tenido problemas con la Justicia vienen a parar acá y la verdad es que desde hace bastante tiempo no tenemos paz”, denunció la vecina y agregó: “mi familia ha sufrido agresiones, me han empujado, nos apedrean la casa a cualquier hora, hechos que hemos denunciado con filmaciones inclusive a todas las autoridades, pasando desde el poder judicial, la policía e inclusive a nivel municipal, hablamos con el Consejo de Seguridad, pero hasta el momento no hemos obtenido nada de nada. Todo sigue como desde que se iniciaron los problemas”.

En medio de la angustia también hablaron “con la gente de Derechos Humanos de la Municipalidad y seguimos de reunión en reunión. El Consejo de Seguridad nos llevó a Mediación, pero llevamos seis meses de esta instancia y hasta el momento no tenemos respuestas”.

En la vivienda lindante “a toda hora se junta gente que inclusive hace sus necesidades en la vereda, lugar donde también consumen, algo que la policía, jurisdicción de la tercera, ha visto y actuado”. Indicó que por “cuestiones de seguridad tuve que poner cámaras, las cuales quisieron romper en varias ocasiones para evitar ser filmados en circunstancias que no le son convenientes “.

Además, denunció que han “sufrido intentos de robo, debido a que nos pidieron que les diéramos vino gratis y como no accedimos tuvimos algunos episodios de violencia.” Expresó que no es la única que padece esta situación. “También lo sufren los vecinos con quienes juntamos firmas que presentamos en fiscalía. El año pasado, como no podíamos ir a fiscalía nos daban una planilla donde teníamos que redactar los hechos y dejarlas en el lugar. Supuestamente, esas planillas están guardadas con un número de legajo”.

Denunció que “quien habita la casa está colgado de la luz y a raíz de eso sufrí la pérdida de varios electrodomésticos y cámaras de seguridad, además de cámaras de seguridad. Si bien lo denunciamos y lo desconectaron, nuevamente se enganchó pasando el cable por su ventana de chapa. Esto lo denunciamos en una reunión en la cual estuvo presente, Lorena Arrozogaray, la viceintendenta”.

La denunciante indicó que abre el negocio a las siete de la mañana y cierran a última hora de la noche. “Trabajamos varias horas, pero no podemos dormir tranquilos porque la gente que viene de distintos barrios, se juntan a tomar, gritan, ponen la música a todo lo que da en la ventana que da a nuestra casa”.

La vecina y comerciante señaló que “mi hija menor tiene miedo de salir de casa por temor a que le pase algo. No es para menos. Ha sido testigo de las agresiones, empujones e insultos, que he recibido de parte de un grupo de personas que parece no estar en sus cabales. La nena siente ruidos, pedradas que caen en el techo y se pone mal. No podemos vivir así”.