El hecho ocurrió el jueves en la intersección de Avenida Sarmiento y calle José María Bértora. Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Ahora ElDía, la denunciante reportó que dos individuos, uno de ellos identificado con nombre y apellido, habían cargado la mitad de un auto que se encontraba en la vía pública en el carro “causandole al animal una mala fuerza y produciéndole sufrimiento”.

Ese mismo día, expuso en su denuncia la vecina, los sujetos volvieron al lugar para llevarse la otra mitad del vehículo, ante lo cual, la mujer decidió llamar a la Policía. Lo que provocó que los hombres se fueran del lugar con el carro y el caballo.

Según consta en la exposición, la denunciante señaló que el dueño vive en el barrio Benetti y pidió “que se presenten las medidas necesarias y le quiten el animal al sujeto”.

Las proteccionistas de la ciudad emitieron un comunicado para los medios de prensa y expusieron que “quienes trabajamos por el bienestar animal hemos apostado al diálogo. Nos reunimos con funcionarios municipales, entre ellos Ivana Zeca y Juan Olano, quienes hace más de un año asumieron compromisos y hablaron de soluciones para avanzar en el cumplimiento de la prohibición de la tracción a sangre. Sin embargo, el tiempo pasó y los resultados siguen sin aparecer. Lo más frustrante no es solamente la falta de respuestas. Es el silencio. Es encontrar puertas cerradas cuando se reclama el cumplimiento de normas que ya existen. Es ver cómo se interrumpe el diálogo mientras los caballos continúan siendo explotados en las calles”.

Gualeguaychú cuenta con una ordenanza y en marzo de este año, las autoridades municipales habían asegurado a este medio que estaban avanzando en la elaboración de una reglamentación para aplicar la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre.