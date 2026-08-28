En horas de la noche del jueves, alrededor de las 21.50, personal de Comisaría Segunda intervino en la intersección de las calles Ayacucho y Etchevehere, tras un llamado recibido en el Comando Radioeléctrico.

Una vecina alertó que un hombre se encontraba golpeando de manera violenta la puerta de un club de la ciudad, exigiendo ingresar al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el individuo, de 48 años de edad, se encontraba exaltado y se negó a colaborar con el procedimiento policial. Al ser invitado a retirarse, reaccionó empujando al personal actuante, por lo que fue reducido en el lugar.

Puesto en conocimiento el Fiscal interviniente, dispuso la aprehensión del hombre por el delito de resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la Justicia.