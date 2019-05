Una venganza personal, la hipótesis más fuerte sobre el asesinato de Yadón

Padre e hijo eran buscados anoche por la policía, acusados de asesinar por venganza al funcionario del área de energía Miguel Marcelo Yadón y de balear a Héctor Olivares, diputado nacional (UCR) por La Rioja, a casi doscientos metros del Congreso, en una de las zonas con más cámaras de seguridad de la ciudad.

El Volkswagen Vento involucrado en el ataque

Dudas y certezas de los investigadores

Olivares y su amigo, quien se desempeñaba en el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico de La Rioja, fueron atacados a las 6.51, cuando realizaban una caminata aeróbica en la Plaza del Congreso. Los agresores conocían la rutina de las víctimas y los esperaron para concretar el ataque a bordo de un automóvil estacionado en Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Si bien los investigadores sospechan que el móvil del homicidio fue una venganza contra Yadón, intentaban establecer cuál era el vínculo entre los prófugos y la víctima. El legislador continuaba anoche internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía. Allí fue sometido a una operación de más de cuatro horas y media, en la que los médicos intentaron detener las hemorragias provocadas por el balazo que ingresó por el estómago y le afectó el intestino, el hígado y el páncreas. En el parte médico difundido por las autoridades del hospital se remarcó el estado crítico del diputado. Anoche, efectivos de las policías Federal y de la Ciudad realizaban una serie de allanamientos en domicilios de integrantes de la comunidad gitana ante la presunción de que hubieran dado refugio a los imputados. Los investigadores establecieron que la hija del mayor de los prófugos ayudó en la fuga. Tanto las víctimas como los sospechosos del homicidio viven en un radio de trescientos metros y en la misma zona del ataque. Yadón y el diputado Olivares habitan en un mismo edificio, pero en departamentos distintos, a una cuadra del lugar donde los balearon.Por la tarde, la policía detuvo a un sospechoso, que habría sido identificado como Rafael de la Santísima Trinidad Cano Carmona. El cuñado de uno de los prófugos fue apresado ayer por la tarde en su casa, situada a dos cuadras de la escena del crimen. Su nombre figura en la cédula azul del rodado utilizado en el ataque. El detenido es hermano de la esposa de Juan Jesús Fernández, el comerciante propietario del automóvil desde el que dispararon contra el diputado y su amigo. A partir de la revisión de las cámaras de seguridad de la zona de Congreso, los responsables de la pesquisa abonaron la hipótesis de que los dos agresores habrían tenido la colaboración de por lo menos dos sospechosos, que les avisaron sobre el momento en que Yadón y Olivares estaban por pasar junto al automóvil patente LYS 656 en el que los esperaban para dispararles. Según fuentes de la investigación esta hipótesis se fundó en que los agresores, padre e hijo, estaban estacionados detrás de un ómnibus y desde ese lugar tenían un punto ciego desde el que no podían advertir la aproximación de Olivares y de su amigo. Por tal motivo, los detectives de las policías Federal y de la Ciudad creen que alguien les avisó sobre el momento exacto en el que Yadón y el diputado pasaban frente al Volkswagen Vento para que uno de los dos imputados abriera fuego con una pistola calibre 40. Desde el lado izquierdo del vehículo dispararon seis balazos contra Yadón y Olivares. Tres de esos proyectiles mataron a Yadón. El cuarto disparo hirió en el abdomen al diputado Olivares. La secuencia entre el ataque, el momento en que el mayor de los sospechosos descendió del Vento y discutió con su hijo y la escena en la que estos huyeron del lugar del crimen en el mismo vehículo duró un minuto.Con esa grabación, que fue exhibida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ayer, al mediodía, la funcionaria fundó la hipótesis que indicaba que el blanco del ataque fue Yadón y no el diputado Olivares. De esta forma, Bullrich le quitó el matiz político a la sangrienta agresión. El móvil político del ataque se había instalado entre los investigadores y entre los colegas de Olivares debido a que el legislador, de profesión ingeniero agrónomo, se desempeña como presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Además, integra la Comisión de Deportes de la Cámara baja, donde se elaboró el proyecto de ley que fija normas para combatir a las barras bravas del fútbol. Durante la mañana, los policías secuestraron el automóvil usado por los sospechosos en un estacionamiento situado en Bartolomé Mitre al 1400, a dos cuadras del lugar del ataque. Diez minutos después de matar a Yadón y balear a Olivares, el agresor llevó el vehículo a la cochera en la que siempre lo deja y por la que paga un abono mensual. En las imágenes de las cámaras de seguridad captadas a las 7.01 Fernández aparece subiendo la rampa tambaleante y con dificultad.El análisis del video del ataque y la investigación policial llevaron al Gobierno a descartar esa posibilidad que había causado fuerte preocupación al conocerse lo sucedido en la Plaza del Congreso. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó pasado el mediodía que el blanco de la agresión había sido Marcelo Yadón, que caminaba junto al legislador riojano.Los investigadores estiman que los disparos fueron generados por una venganza personal llevada adelante por el principal sospechoso, Juan Jesús Fernández. Las autoridades analizan los posibles vínculos entre la víctima mortal y el atacante y su familia.Juan Jesús Fernández aparece en los registros fiscales como monotributista y los investigadores lo relacionan con la venta de artículos irregulares de perfumería. Integrante de la comunidad gitana, no tiene antecedentes penales, pero al menos tuvo permisos de tenencias de cuatro armas, entre ellas, una pistola calibre 40, similar a la usada durante el ataque. Su vehículo fue utilizado en la emboscada.Recibió un balazo en el abdomen y fue operado en el Hospital Ramos Mejía; está en estado crítico, según el parte médico. Analizan vínculos entre el atacante y la víctima mortal (fuente: La Nación / autor: Gustavo Carabajal)