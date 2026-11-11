La música, la memoria y la fe se unirán este sábado en el Instituto Magnasco con la presentación de “Una vida, mi parroquia, un camino”, un cantoral que propone recorrer, a través de canciones, imágenes e interacciones las distintas etapas de la vida de una persona dentro de una comunidad parroquial.

La actividad comenzará a las 21, tendrá entrada libre y gratuita, y servirá además para conocer el trabajo de la Asociación Civil Grávida en Gualeguaychú. Quienes deseen anticipar una ubicación pueden acercarse a Librería Ágape y retirar la reserva hasta el viernes al mediodía.

La propuesta es impulsada por Sinodal, un grupo de música católica de la Diócesis de Gualeguaychú que integran José Boggiano, Roberto Cruz, Catriel Busquet, Joaquín Machi, Germán Rivollier y Beltrán Heidenreich.

El cantoral busca despertar recuerdos y emociones vinculados con la experiencia comunitaria: los primeros pasos en una parroquia, las celebraciones, los grupos, los retiros, las amistades y las personas que dejaron una huella en el camino de la fe.

La iniciativa también propone una invitación al reencuentro. Volver a escuchar canciones que acompañaron distintas etapas de la vida, reconocer rostros y recuperar experiencias compartidas, con la parroquia entendida no solamente como un templo, sino como una casa y una comunidad que acompaña, forma y reúne.

Sinodal desarrolla su tarea evangelizadora a través de la música, participando en celebraciones, encuentros pastorales, retiros, vigilias y distintas actividades de la Iglesia. En esta oportunidad, la apuesta será ofrecer un encuentro que trascienda lo musical y se convierta en una experiencia de memoria, oración y encuentro.

La invitación está abierta a toda la comunidad, especialmente a quienes alguna vez formaron parte de una parroquia y quieran volver a encontrarse con aquellas canciones, personas y momentos que marcaron su historia.