Una investigación por venta de drogas de la Policía de Entre Ríos derivó en dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Paraná. El trabajo de inteligencia llevó varios meses. El comercio allanado pertenecería al hijo del un reconocido narco, con antecedentes penales por narcotráfico, que ya está en libertad.

El operativo principal se concentró en la comercial “Vinoteca 24/7”, ubicada sobre la calle El Palenque, un establecimiento que bajo la fachada de venta de bebidas alcohólicas habría funcionado como un punto de venta de estupefacientes (búnker). El local fue clausurado con la faja de seguridad correspondiente tras la intervención policial.

Para ingresar los uniformados tuvieron que romper el portón de acceso, ya que había sido cerrado como si los ocupantes sabían que estaba por llegar la Policía.

El segundo procedimiento se llevó a cabo a tan solo cuatro cuadras de distancia, sobre la calle Segundo Sombra. Allí, los efectivos lograron la detención de una mujer mayor de edad.

En total, las medidas tramitadas ante el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Eduardo Ruhl, y la Fiscalía en turno permitieron identificar a ocho personas (seis hombres y dos mujeres), además del secuestro de dos envoltorios con clorhidrato de cocaína, tres teléfonos celulares y dos chips SIM.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de las Divisiones Antidrogas y Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.). Todo el material incautado y la persona detenida quedaron a disposición de la Justicia.