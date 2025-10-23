El fuego comenzó cerca de las 5 de la madrugada en una vivienda de Avenida Parque casi Perón. Durante el operativo participaron 12 bomberos, trabajando en el control del incendio que afectó un domicilio de forma total y tres más de manera parcial.

El control del incendio recién pudo lograrse pasadas más de dos horas, eso generó que la casa se consumiera completamente por el fuego.

A las 8 de la mañana, el móvil 29 continuaba en el lugar realizando tareas de remoción y extinción definitiva, asistido por las cisternas de la Municipalidad de Gualeguaychú, mientras que el resto de las unidades se replegó al cuartel.