Una vivienda en Diamante quedó al límite del derrumbre tras el temporal de esta madrugada. La base de una parte de la construcción se socavó y quedó prácticamente en el aire.

Según supo AHORA, el incidente se localizó en la intersección de calles Urquiza, entre Brown y Dr. Materi, una zona que requiere monitoreo constante ante fenómenos climáticos intensos. Ante la posibilidad de un derrumbe inminente, se activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Diamante. El primer móvil partió hacia la zona a las 09:12 con tres efectivos, seguido minutos más tarde por una segunda unidad de refuerzo. El trabajo en el territorio se realizó de manera conjunta con personal de la Jefatura Departamental de Policía, quienes colaboraron en la inspección del terreno y la seguridad del perímetro.

Tras dos horas de intensas tareas de evaluación y prevención, las unidades regresaron al cuartel pasadas las 11:00. Si bien no se informaron heridos ni el colapso total de la estructura en ese momento, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la zona debido a la saturación hídrica de las barrancas provocada por el temporal.