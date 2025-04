Minutos antes de la medianoche, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú fue alertado sobre el incendio de una vivienda en Los Espinillos, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad. De inmediato, concurrió una dotación a las inmediaciones de Misiones y Juan B. Justo. También intervino personal policial de la Comisaría Tercera

Según informaron desde el Cuartel, “para el ataque al fuego se debieron desplegar varios metros de línea, dado que el estado de la calle no permitió avanzar”. Es por esto que debió movilizarse una segunda dotación, para sacar del barro a la primera.



A pesar de los esfuerzos, la vivienda de construcción precaria fue consumida por completo por las llamas. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. Según precisaron fuentes policiales, el inmueble afectado sería propiedad de una joven de 28 años, quien actualmente no reside allí por razones de salud, ya que se encuentra embarazada y alojada temporalmente en un domicilio familiar. La Policía también apuntó que, hasta el momento, se desconocen las causas y/o circunstancias que originaron el incendio.