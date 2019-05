Una youtuber china intentó comerse a un pulpo vivo, pero casi se la comen a ella

La chica, conocida como "Seaside Girl Little Seven", fue atacada por el molusco en un intento desesperado por defenderse de la mujer. ¡Mirá el video! Una bloguera china fue atacada por un pulpo cuando esta intentó comerse vivo al animal de ocho patas durante una transmisión en vivo para su plataforma personal. La conductora conocida como “Seaside girl Little Seven”, famosa por ingerir langostas y cangrejos durante sus videos virtuales, fue sorprendida inesperadamente cuando el bicho que quería ingerir se le pegó fuertemente al rostro con sus tentáculos, como medio de defensa. Ya desde el inicio, el pulpo estaba pegado a su cara, pero la bloguera no parecía tenerle miedo, ya que se la puede escuchar en tono tranquilo diciendo a sus fanáticos “miren lo duro que está succionando”. Sin embargo, la situación toma otra gravedad cuando la mujer intenta despegar un tentáculo de su labio superior y no puede, por lo que comienza a desesperarse.Al darse cuenta de que el pulpo no se soltaba, la chica se asusta y empieza a llorar, mientras usa toda su fuerza para sacar el tentáculo, aferrado a su mejilla izquierda. Después de muchos intentos, finalmente el animal se rinde y logra despegarlo, dejándole la cara desfigurada y una herida con sangre en la mejilla damnificada. Sin embargo, no satisfecha con lo sucedido, en el video se puede ver como la anfitriona recuerda su objetivo original, y señala a sus fanáticos que lo comerá en el siguiente video, mientras sostiene a la criatura en sus manos. Sin embargo, en las redes sociales la mayoría de los usuarios opinaron que “se merece” lo sucedido, por intentar comerse un pulpo en vida. Otro usuario, Di Ke Tou, dijo en el mismo post: “Ojo por ojo, diente por diente”.