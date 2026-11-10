La cuenta regresiva de las elecciones de 2027 está en marcha. Y en cada provincia, los gobernadores están tomando decisiones sobre la fecha en que se votará a nivel local, con el fin de buscar la mejor ingeniería electoral que los acerque a reelegir en el cargo, o bien conservar el poder para su fuerza política. El próximo año, al menos 20 provincias desdoblarán sus elecciones locales para separarlas de los comicios presidenciales del 24 de octubre.

Cada provincia retiene su autonomía para resolver en qué momento convoca a sus habitantes a elegir a sus representantes para la gobernación, miembros del Poder Legislativo local e intendentes. que viene pasando en los últimos años es que los gobernadores buscan evitar que la competencia por la Casa Rosada arrastre una intención de voto que pueda resultar negativa a los oficialismos provinciales.

En 2027, Javier Milei se jugará todo por la reelección, y los gobernadores aliados en las provincias temen que un voto opositor les pueda restar puntos en la competencia local. A la inversa, el gobierno nacional necesita que quienes lo acompañaron estos años pongan toda su estructura territorial para obtener un nuevo mandato.

Sin embargo, todo indica que la mayoría de los argentinos votarán varias veces al año. El calendario de las elecciones comenzará en febrero, se extenderá hasta septiembre y atravesará a gobiernos de todos los colores políticos.

Las elecciones, provincia por provincia

Neuquén ya oficializó la convocatoria para el 14 de febrero, la primera fecha confirmada de un esquema electoral fragmentado. Muchas otras provincias todavía no definieron formalmente sus cronogramas, aunque sus gobernadores avanzan con la separación de la votación.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que la provincia celebrará las PASO provinciales el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio.

Por su lado, Tucumán votará el 9 de mayo, tras la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de apartar la elección provincial de la nacional. Allí se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y autoridades locales.

Salta también prepara una convocatoria anticipada. El gobernador Gustavo Sáenz proyecta realizar los comicios entre el 16 y el 23 de mayo, aunque el calendario aún debe ser formalizado. La provincia utilizará su propio sistema electoral y concentrará la discusión política en la continuidad del oficialismo provincial.

En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua resolvió avanzar con el desdoblamiento, sin fecha confirmada. Las alternativas que se analizan ubican la votación entre abril y mayo. La estrategia busca que la campaña provincial tenga una dinámica propia, en medio de la reorganización del oficialismo tras la disolución del Frente de la Concordia y el crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) como fuerza opositora.

Corrientes también confirmó que elegirá autoridades provinciales en una fecha distinta a la nacional. La provincia no renovará gobernador porque ya lo hizo en 2025, pero el mandatario Juan Pablo Valdés anticipó que los comicios se celebrarán a mitad de año, con junio y julio entre las posibilidades.

Por su lado, uno de los aliados de Milei podría realizar sus elecciones más cerca de las elecciones presidenciales, aunque antes de octubre. Quien evalúa esa posibilidad es el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Las estimaciones apuntan que los comicios sean en la segunda quincena de septiembre.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, otro de los “radicales con peluca”, anticipó que su provincia también tendrá una elección separada. Como no puede competir por otro mandato, la definición del cronograma dependerá del cálculo político del radicalismo y los suyos para favorecer una eventual sucesión del mandatario.

Chubut evalúa votar entre julio y agosto. El gobernador del PRO, Ignacio Torres, todavía no formalizó la convocatoria, pero también es otro de quienes analiza apartar los comicios locales de la disputa nacional.

Río Negro y Tierra del Fuego también tendrán elecciones separadas. En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego ya resolvió desdoblar los comicios provinciales.

La misma decisión alcanzará a Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio; Jujuy, a cargo de Carlos Sadir; La Pampa, conducida por Sergio Ziliotto; y Formosa, donde gobierna Gildo Insfrán. También se estima que Córdoba, con un perfil cada vez más crítico de los libertarios, separará su elección de la nacional.

Hasta ahora, Catamarca es la única provincia que anunció que votará el mismo día que la elección presidencial. Con esa decisión, ante una posible unidad del peronismo, el gobernador Raúl Jalil tal vez le pueda aportar caudal electoral a la oposición a nivel local en la disputa nacional, a pesar que Jalil prestó apoyo en numerosas ocasiones a Milei en sus reformas. Se especula que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, adopte una resolución similar de unificar el calendario.

Más allá de estas decisiones, persisten las dudas sobre la fecha de los comicios provinciales en dos distritos que tienen una incidencia estratégica en la carrera hacia el sillón de Rivadavia.

Uno de ellos es la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien anhela una reelección y que para ello necesita un apoyo claro de los libertarios. Una eventual alianza (o su fracaso) entre el PRO y LLA podría sellar el destino político de la capital.

El segundo distrito donde el misterio continúa es la provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof, el más populoso de todo el país. La unificación o separación de las elecciones locales repercutirá tanto en la interna del peronismo como en el derrotero de una posible candidatura presidencial del gobernador.