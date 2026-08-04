A través de una resolución, la Sala Penal del STJ dispuso el sorteo de 8.000 electores masculinos y femeninos empadronados en el registro general actualizado de toda la provincia, discriminados por localidades y en las siguientes cantidades: Paraná: 1.420; Concordia: 1.060; Concepción del Uruguay y Gualeguay; 800 en cada localidad; Gualeguaychú: 700; San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria, y Colón: 266 en cada localidad; San Salvador, Villaguay, Rosario del Tala, 182 en cada localidad; Islas del Ibicuy y Villa Paranacito, 140 en cada una.

La medida se adoptó en virtud de que la vigencia del actual listado finaliza el 31 de diciembre de 2026, conforme a la prórroga oportunamente establecida, y teniendo en cuenta la cantidad estimada de juicios por jurados que se desarrollarán durante el próximo período.

La selección se efectuará respetando la paridad de género

La audiencia será pública y la Escribanía Mayor de Gobierno estará a cargo del contralor del sorteo. Además podrán intervenir como veedores un representante del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos, uno de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, uno del Ministerio Público Fiscal, uno de la Defensa Pública y uno de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia (art. 18 de la Ley de Jurados).

Una vez cumplidas las etapas previstas por la normativa, se confeccionará el nuevo listado definitivo de Jurados, cuya vigencia comenzará el 1 de febrero de 2027, al día siguiente hábil del vencimiento del padrón actualmente en uso.

Fuente: APFDigital