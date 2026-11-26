Un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas fue emitido por la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones. El estado estacionario se mantiene en la mayoría de las localidades ribereñas de la costa del Paraná, las cuales se encuentran en alerta, con alrededor de 100 familias evacuadas y autoevacuadas.

Se informó además que rige una situación verde para todo el territorio, por lo cual no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos. La información fue suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Fuente: APF