Unas cien familias llevan 5 años esperando por la construcción de sus viviendas

La mayoría de los que se anotaron pagan alquileres que oscilan en los 15.000 pesos, además de una cuota por el terreno que oscila en los 13.000 pesos.

Natalia, una de las damnificadas, entrevistada en ElDía desde Cero (FM 104.1), contó que en el 2016 firmaron contrato con la Cooperativa Vicoer, luego de cumplir con una serie de requisitos que se solicitaban en aquel entonces. “Confiamos porque se trataba de un emprendimiento privado con barrios construidos, el primero fue el Vicoer de Gualeyán, al que luego se sumaron tres más en la ciudad. Es así que entregamos un dinero y luego se fue pagando el valor del terreno en cuotas que en lo particular hace un año terminé de pagar”, contó la mujer, que agregó que “así como se bajaron muchos, otros se fueron sumando y pagando las cuotas”.

Sobre el terreno donde se levantarían las viviendas, la vecina señaló que “no se ha hecho nada, es todo monte, no se ha movido un solo centímetro de tierra; ni hablar de calles y servicios básicos”.

"En su momento nos dijeron que iba a interceder el municipio para realizar una serie de obras, pero hasta el momento, nada de nada”, recriminó.

Consultada sobre si existe un plan de entrega de la obra, indicó que “por contrato no, pero nos dijeron que en un plazo de 2 a 3 años nos iban a entregar las viviendas, tiempo en el cual podíamos pagar un alquiler paralelo al del terreno, pero la historia se extendió y ya van cinco años y no se ha hecho nada”.

Natalia contó que paga un alquiler de 15.000 pesos, y si bien terminó de pagar el terreno, recordó que "el tiempo que pagué las dos cosas se me hizo muy pesado. La última cuota fue de $11.000, que sumado al valor del alquiler demandaba $26.000 al mes, además de mantener un hogar con dos chicos", y mencionó que muchos vecinos aun están en esa condición.

La mujer remarcó que "no pretendemos que nos regalen nada, para eso fuimos a un lugar privado, con la esperanza de que nos iban a cumplir”, y señaló con respecto al rol del IAPV que “una vez pagados los terrenos se ceden al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, pero se tiran la pelota entre Vicoer y IAPV. Estos últimos decían que no tenían los terrenos y, la verdad, no alcanzamos a entender quien está a cargo en este momento. Lo que sí se es que no ha hecho un solo movimiento de terreno en una zona de chacra y monte donde iría el complejo habitacional, inclusive cuesta distinguir cual es el terreno que nos corresponde”.

Acerca del pedido al municipio, dijo que "algo tienen que ver, teniendo en cuenta que cuando firmamos el contrato nos descontaron algunas cuotas porque el estado municipal se hacía responsable de entrada de calles, limpieza del terreno y otras labores”, y añadió que “cómo máxima autoridad el intendente puede interceder para que Vicoer se haga responsable de los compromisos asumidos, aunque queda claro que hacemos responsable a Vicoer por la inacción”, aclaró.

Por su parte, Marcela contó que está pagando desde el 2016 una cuota mensual todos los meses que fue aumentando con el correr de los meses y que "por fortuna pude cancelar con una última cuota de 13.000 pesos".

"Nos dieron un plazo que no se cumplió y se sigue incorporando gente. Entendemos que atravesamos una pandemia, que es complicado para todos, pero el terreno en cuestión no está desmontado, tampoco se aprecia un cartel que diga que en un futuro se construirán las 108 casas”, manifestó la damnificada, quien lamentó que “no tenemos respuestas de Vicoer y tampoco del municipio".

Además, en un comunicado enviado a ElDía, las familias afectadas plantean que "las acciones realizadas entre VICOER y IAPV no han arrojado resultados positivos, desde nuestro punto de vista, ya que ambas instituciones se amparan en la falta de fondos nacionales y provinciales para poder desarrollar las obras de nexo e infraestructura que en un principio se requieren".

Allí también le expresan a Piaggio que "como familias asociadas pero ante todo comprometidas y afectadas en primer lugar por esta situación requerimos de su intervención, la cual consideramos necesaria y urgente".

