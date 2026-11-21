El 41% de los hogares con niños y adolescentes de la Argentina no logra cubrir sus gastos corrientes mensuales, según un relevamiento de Unicef. La situación alcanza a unos 2,7 millones de viviendas, donde las familias deben recurrir a distintas estrategias para afrontar las necesidades cotidianas.

El dato surge de la décima ronda de la encuesta presencial realizada por el organismo, que incluyó a 1.865 hogares representativos de una población de 27,3 millones de personas. El informe advirtió que varios indicadores sociales retrocedieron a niveles similares a los registrados durante 2023.

Entre las principales respuestas de las familias ante la falta de ingresos aparece la sustitución de productos por opciones más económicas: seis de cada diez hogares optaron por cambiar marcas y comprar alimentos de menor precio.

Más empleo informal y participación de adolescentes

El relevamiento mostró que el 55% de los hogares debió sumar un segundo empleo o realizar changas informales para cubrir sus necesidades. Entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), el porcentaje ascendió al 61%.

La necesidad de generar ingresos también alcanzó a los adolescentes. El 40% de los jóvenes de entre 13 y 17 años consultados tuvo que trabajar al menos una vez por semana para aportar dinero a su hogar.

Otro indicador que mostró un deterioro fue el endeudamiento. La proporción de familias con deudas pasó del 46% al 50% durante el último año. En ese contexto, el uso de tarjetas de crédito como mecanismo de financiamiento se duplicó: pasó del 16% al 32%.

El 42% de las personas consultadas afirmó que tomó crédito para comprar alimentos. Además, el 26% debió financiarse para pagar servicios públicos o gastos vinculados con la vivienda.

Las dificultades económicas también impactaron en la alimentación. El 43% de los hogares tuvo que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero. A su vez, el 37% de los adultos redujo las porciones de sus comidas para preservar la alimentación de los menores.

El informe también señaló que el 29% de los adultos se salteó al menos una comida diaria. Entre los niños, esa situación alcanzó al 9%.

La falta de recursos afectó además el acceso a la salud. El 36% de las familias dejó de acudir a consultas médicas o al dentista, mientras que el 21% no pudo comprar medicamentos recetados.

En relación con los servicios esenciales, el 44% de los hogares registró atrasos en sus pagos. Las mayores dificultades se observaron en las tarjetas de crédito, la electricidad, internet y la telefonía.

Durante la presentación del documento, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, se refirió al alcance de los resultados.

“Más del 40% de los hogares con pibes no alcanzan a cubrir sus gastos”, afirmó. También señaló que, después de una mejora registrada durante el año anterior, los indicadores vuelven a ubicarse en niveles de 2023.

Ante este escenario, Unicef remarcó la importancia de fortalecer las transferencias directas de ingresos, entre ellas la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar.

La organización también pidió sostener los mecanismos de actualización de esas prestaciones para evitar que pierdan capacidad de compra frente a los aumentos de precios.