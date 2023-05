La Unidad Piquetera acampa en la Plaza de Mayo desde la tarde del miércoles al jueves, para reclamar contra los recortes en la asistencia alimentaria y el programa Potenciar Trabajo. Así lo anunciaron sus dirigentes con una conferencia de prensa en el Obelisco, en la que denunciaron que el gobierno “está más preocupado por hacer buena letra frente al FMI que por la falta de alimentos y de ingresos en los barrios”.

Las jornadas de protesta incluirán movilizaciones en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires comenzarán este miércoles a las 17 horas, con una marcha de antorchas desde el Puente Pueyrredón hasta la puerta del ministerio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de Julio y Belgrano.

En la mañana del jueves, después de pasar la noche frente a la Casa Rosada, las organizaciones de la Unidad Piquetera volverán frente a Desarrollo Social para cerrar las actividades rodeando el edificio con sus ollas vacías.

En la conferencia de prensa los referentes impugnaron el acuerdo con el organismo internacional. “El Fondo está diciendo claramente que quiere recortes en la asistencia y el gobierno ha tomado la decisión de hacer buena letra. Esto implica sufrimiento, deterioro de las condiciones de salud, implica que se tensionen nuestros comedores y merenderos a los que cada vez vienen más personas, incluso aquellas que el gobierno contabiliza como ocupadas, enorgulleciéndose de haber bajado el desempleo. Pero esos mismos sectores vienen a pedir un plato de comida porque no pueden cubrir sus necesidades básicas”, dijo la coordinadora territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia.

Otros hablaron de las consecuencias del ajuste en el Potenciar Trabajo. “Queremos explicar qué significa el Potenciar Trabajo en cada familia. Por un lado es nuestro salario, no es un plan sino un programa de empleo que está atado a convenios con el ministerio de Desarrollo. Trabajamos toda la semana y realizamos tareas esenciales. Los trabajadores del Potenciar están en los barrios, en los lugares donde más hay que estar: cuidamos a los pibes en los jardines comunitarios mientras los padres changuean porque no sólo trabajan en nuestras organizaciones, porque el Potenciar no alcanza. Nuestras compañeras son las primeras en intervenir ante situaciones de violencia de género, atienden las necesidades básicas de salud, acompañan interrupciones voluntarias del embarazo, acompañan el combate del dengue en los barrios, realizamos obra pública”, enumeró Damaris Rolón, del Frente de Organizaciones en Lucha, para advertir sobre el planteo del FMI de dar de baja 400 mil Potenciar Trabajo en el marco de la reducción del déficit fiscal.

Mónica Suller, del Movimiento Teresa Vive, remarcó que el monto de un Potenciar Trabajo - 40.171 pesos- “no llega a cubrir la canasta de indigencia para una familia, que por más que haga changas tampoco alcanza” y agregó que con la protesta “queremos mostrar el hambre que existe, no sólo en los sectores vulnerables, sino en el conjunto de los trabajadores que padecen la inflación y la baja de los salarios”.

Las jornadas de lucha fueron convocadas con el lema “Contra el ajuste y contra el hambre. Fuera el FMI, la deuda es con nosotros”.

En las últimas dos semanas han salido a la calle no sólo la Unidad Piquetera sino también las organizaciones sociales de la UTEP, que son parte del gobierno, así como el Bloque Social por el Trabajo -al que pertenece la Tupac Amaru, referenciada en Milagro Sala- y agrupaciones de la izquierda independiente -como el MTD Aníbal Verón y varios MTR-

Además, las organizaciones están manteniendo reuniones con el objetivo de confluir en un plan de lucha, centrado en el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.