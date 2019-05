Unión del Suburbio rescató un empate con un cabezazo agónico

Páez Robles Villarreal García García Jara Carboni Lenciza Benedetti Suárez Checuz

Carrizo Valle Báez Rouggier Albornoz Palacio Acuña Torresi Rodríguez Blanc D’Angelo

Los de Villa María igualaron 1 a 1 contra Atlético Uruguay, alcanzando el empate con un cabezazo de Checuz en la última bola del partido. Unión lidera su zona al cabo de la primera rueda. Ante un buen marco en cancha de Juventud Unida, Unión salió a buscar el partido, pero Atlético se hizo firme atrás y buscó sorprender de contragolpe, con la calidad de Torresi y la potencia de D’Angelo. El primer aviso fue del visitante, con un corner que tiró Torresi, la pelota se fue cerrando y encontró una buena respuesta del arquero Diego Páiz cuando se metía por el segundo palo. Del otro lado, Unión buscó a Suárez y Carboni para armar jugo, tratando de explotar la presencia de Checuz en ofensiva, avisando con un centro de Suárez que el arquero Carrizo sacó por un costado. Llegando a la media hora de partido, Unión tuvo dos clarísimas, ambas en los pies de Maxi Checuz. A los 28, tras una buena pelota de Lenciza, Checuz fue mano a mano con arquero Carrizo y perdió contra la salida del arquero. Enseguida, el que pudo a correr a Checuz fue Benedetti, el 9 encaró y cuando entró al parea cayó apareado con Báez, pidieron penal pero el árbitro Méndez dejó seguir. Sobre los 38, los uruguayenses tuvieron dos situaciones en la misma jugada, tras un corner, D’Angelo cabeceó al palo y en el rebote, el zaguero Rouggier remató y la pelota dio en el travesaño sin que Páez pudiera reaccionar. Enseguida volvió a llegar Unión, tras una pelota que cortó Villarreal en el fondo, el defensor pasó al ataque y habilitó a Maxi Checuz, quien entró al área y remató cruzado al lado del palo, en otro buen aviso del equipo local. En la última del primer tiempo, Atlético se vino por derecha, Rodríguez enganchó y metió un zurdazo bajo que cruzó toda el área y terminó pegando en el palo del arquero Páiz. El segundo tiempo fue flojo, ninguno de los dos se animó a romper el molde y se repitieron en pelotazos sin destino, favoreciendo la labor de los defensores, que habitualmente prevalecieron en cada intento de uno y otro. A los 21 llegó a fondo Atlético, tras un centro que el arquero Paíz rechazó corto, le quedó a Torresi que metió un derechazo que sacó el arquero al corner. Del mismo tiro de esquina, le pegó Blanc cerrado sobre el primer palo, donde la desvió D’Angelo para colocarla al segundo palo y poner arriba al Decano. Unión sintió el impacto, no tuvo respuestas para poder ir a buscar el empate, jugando lejos del arco de Atlético, que manejó mejor el partido desde los pies de Torresi y con la firmeza defensiva de los dos centrales Báez y Rouggier que respondieron siempre con acierto. Sobre los 40 en una contra Unión tuvo una buena chance, tras un buen cambio de frente de Nahuel Suárez para su hermano Mateo, que en lugar de pararla y encarar, optó por definir de primera, pifiando el remate desde buena posición. Atlético tuvo el segundo con un cabezazo de Rodríguez que sacó en forma magistral el arquero Páez, hasta que en tiempo cumplido, cuando el árbitro Méndez había dado 6 de adicional, Unión tuvo un tiro libre y fueron todos a buscar al área. El centro de Nahuel Suárez fue muy bueno, el arquero Carrizo dudó y por detrás de todos entró Maxi Checuz para peinarla al gol y desatar todo el festejo de la hincha de Unión, que en buena forma acompañó al equipo. En la última pelota Unión rescató un empate clave que lo deja puntero de la Zona 1 al cabo de la primera rueda, aguardando por el próximo choque ante Martín Fierro de Macia, que podría asegurarle la clasificación. FICHA Unión del Suburbio 1DT: José Caamaño Atlético Uruguay 1DT: L. Tonelotto Cancha: Juventud Unida – Goles: 21’ ST A. D’Angelo (AU), 49’ M. Checuz (US) - Cambios: M. Suárez x J. Carboni, J. Carro x J. Benedetti, R. Cepeda x N. García (US); J. Guardia x A. D’Angelo, N. Ladaga x J. Blanc, A. Gómez x H. Palacio (AU) - Árbitros: Rodolfo Méndez (Gualeguay) EL DATO Por la Zona 3, Central Larroque logró un gran triunfo como visitante sobre Ferrocarril San Lorenzo de Mansilla, para quedar bien posicionado en la tabla. Urbano Quintana abrió la cuenta para los larroquenses a los 14 del primer tiempo, igualando Diego Niz para Ferrocarril, promediando la primera mitad. En el complemento, cuando se jugaban 30 minutos, el goleador Urbano Quintana de penal le dio la victoria al equipo de Matías Marchesini, que sumó su primer triunfo en el torneo.