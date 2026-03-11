La continuidad de la tercera fecha de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” tuvo dos encuentros en la jornada de anoche en el Estadio Municipal, que además marcaron el inicio de la cuarta semana de competencia.

A primera hora, Unión del Suburbio dio el golpe al vencer de manera agónica a Deportivo Urdinarrain, vigente campeón y máximo ganador del certamen con tres títulos. Fue 2 a 1, con dos goles de Alexis Tesuri, el segundo sobre el cierre del partido. Franco Lonardi, aplicando la ley del ex, había marcado el empate transitorio para los azules.

De esta manera, el conjunto auriverde, que recientemente anunció a Paulino Quiroga como su flamante entrenador, se quedó con la zona C con 6 puntos y se metió en los cuartos de final.

En el otro encuentro de la jornada, Juventud Unida goleó a Isleños Independientes por 7 a 0 y se adueñó de la zona E sin fisuras: sumó 6 unidades, marcó 13 goles y no recibió ninguno.

Leandro González, con tres tantos, Santiago Benítez, Agustín Solís –de penal–, Lautaro Weiztel y Santiago Álvarez anotaron para el conjunto albiceleste, que avanzó sin sobresaltos a los cuartos de final.

La tercera fecha continuará este miércoles con dos partidos: La Vencedora – Sud América, desde las 20, y Aldea San Antonio – Defensores del Sur, a partir de las 22, mientras que, mañana se cerrará la fase de grupos con otros dos encuentros: Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó – Sarmiento (20 horas) y Atlético Sur – Defensores del Oeste (22).

Posiciones

Grupo A: Pueblo Nuevo* 4, Central Larroque 3 y Juvenil del Norte 1.

Grupo B: Central Entrerriano* 6, Camioneros 3 y Sportivo Larroque 0.

Grupo C: Unión del Suburbio 6, Deportivo Urdinarrain 3 y Deportivo Gurises 0.

Grupo D: Independiente 3, La Vencedora 3 y Sud América 0.

Grupo E: Juventud Unida* 6, Isleños Independientes 3 y Cerro Porteño 0.

Grupo F: Defensores del Sur 3, San Antonio 3 y Sporting 0.

Grupo G: Black River 3, Juventud y Ferrocarriles Unidos 3 y Sarmiento 0

Grupo H: Juventud Urdinarrain 2, Defensores del Oeste 1 y Atlético Sur 1.

*Clasificados a cuartos de final