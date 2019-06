Unión emprendió una jornada solidaria para las personas inundadas

La idea nació del grupo de veteranos que “siempre se junta a jugar a la pelota y siempre están pensando en cómo dar una mano a quien más lo necesita”. En este caso surgió el tema de la inundación, que en cuestión de pocas horas anegó varios puntos de la ciudad. Rajoy mencionó lo que vivieron ayudando a los afectados en plena creciente y recordó lo duro que es ver a los afectados en ese momento: “se te afloja todo porque ves los rostros de las familias angustiadas por salir del momento y que después deben seguir con la pérdida de muchos elementos indispensables, máxime en familias donde abundan las carencias”.

“Con la mirada te dicen ‘por qué nos pasa esto’, y son hechos que quedan marcados en el corazón, y cómo no vamos a ayudar, cómo no vamos a colaborar y cómo no se nos van a ocurrir ideas para ayudar”, se preguntó el dirigente que ya conocía la respuesta. Fue a través del fútbol y para ello se realizó un encuentro con el club Deportivo Obrero, ubicado en la zona este de la ciudad, entre el fútbol femenino e infantil de Unión del Suburbio y la gente de la Afag.

La consigna fue que cada jugador o espectador que concurriera a la cancha lo hiciera con un alimento no perecedero o elementos de limpieza. Rajoy indicó que todo lo recaudado le fue entregado al Director de Deportes, Adrián Romani, para que el municipio distribuya la mercadería y los elementos de higiene.

Los clubes que participaron del encuentro “están conformados por gente humilde que sabe lo que es pasar algún que otro tipo de necesidad y que valora lo poco que se tiene. Sin embargo, sabemos que en este momento, mucha gente la está pasando mal y a esa gente hay que darle una mano”, indicó.