La fabricante de baterías UnionBat quedó formalmente bajo concurso preventivo de acreedores, una instancia que abre ahora una nueva etapa para los trabajadores despedidos tras el cierre de la planta en el Parque Industrial. Los exempleados de Laboratorios Pyam también se encuentran en la misma situación, según informó a Ahora ElDía el responsable gremial Martín Gómez.

El concurso se suma así a un conflicto laboral que lleva varios meses sin resolución. Los 101 trabajadores de UnionBat desvinculados de la planta de Gualeguaychú todavía esperan cobrar las indemnizaciones correspondientes a sus despidos. Lo mismo le ocurre a los 11 despedidos de Laboratorios Pyam.

La situación ya había sido denunciada por representantes gremiales. A fines de septiembre, desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos se había advertido que los despedidos continuaban sin percibir sus indemnizaciones y que el concurso determinaría de qué manera la empresa afrontará esas deudas.

Previamente, en agosto, la CGT Regional Gualeguaychú había exigido el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos y cuestionado el accionar de la Secretaría de Trabajo frente a la situación. La central obrera había dado un plazo a la empresa para avanzar con los pagos.