Los trabajadores de las universidades nacionales vuelven al paro este martes 8 de septiembre, en el marco de un nuevo plan de lucha definido por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

La medida repercute en Entre Ríos, donde adhieren los gremios docentes Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU) y Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), junto con la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), que representa a los trabajadores nodocentes.

De este modo, el alcance de la jornada de protesta se extiende al ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Plan de lucha

La jornada de protesta se concreta luego del fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre, en la que no hubo respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios planteados por las organizaciones sindicales.

El Frente Sindical resolvió profundizar las medidas y estableció un cronograma que comienza con el paro de este martes y continuará el 15 de septiembre con una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”. En tanto, el 17 de septiembre se realizará un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de una nueva convocatoria a paritaria.

Reclamos

Los sindicatos exigen la recuperación del poder adquisitivo perdido por los trabajadores universitarios frente a la inflación y la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El planteo incluye además la actualización de las becas Progresar y Belgrano y la definición de un presupuesto que permita garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

Desde el Frente Sindical señalaron que la situación salarial y presupuestaria “no puede esperar” y cuestionaron la falta de respuestas del Gobierno nacional ante el deterioro de las condiciones laborales y presupuestarias del sistema universitario.

“Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional”, expresaron las organizaciones al anunciar las nuevas medidas.

Nueva Marcha Federal

El plan de lucha contempla además la preparación de una nueva Marcha Federal Universitaria para octubre. Se trataría de la quinta movilización de alcance nacional de la comunidad universitaria durante la gestión del presidente Javier Milei.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales está integrado por las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fagdut, UDA y Fedun, y por la federación nodocente Fatun.

