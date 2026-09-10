El dato surge de un informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava), que es elaborado con información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec correspondiente al tercer trimestre de 2025. La principal problemática en la provincia está vinculada al hacinamiento y al deterioro de viviendas existentes.



El porcentaje se encuentra por debajo del promedio nacional, que alcanza al 40,3% de los hogares. De esta manera, Entre Ríos se ubica entre las jurisdicciones con menor incidencia del déficit habitacional.

Sin embargo, el informe muestra que el principal problema provincial no está concentrado en la falta de viviendas nuevas, sino en las condiciones de las unidades existentes.

Del total de hogares entrerrianos relevados, un 5% presenta necesidades vinculadas a una nueva vivienda, mientras que el 20% requiere mejoras edilicias o de infraestructura.

Dentro del primer grupo, el 3% de los hogares se encuentra en situación de allegamiento, es decir, familias que comparten una vivienda por falta de espacio propio. Otro 2% presenta un déficit cuantitativo ampliado debido a que reside en zonas expuestas a riesgos ambientales, como áreas inundables o cercanas a basurales.

La mayor proporción corresponde al déficit cualitativo básico, que alcanza al 17% de los hogares. Allí se incluyen situaciones de hacinamiento crítico, es decir, tres o más personas por cuarto, y viviendas recuperables que necesitan intervenciones como arreglos de techos o pisos.

A esto se suma otro 3% de hogares que requiere mejoras en servicios básicos, principalmente vinculadas al acceso al agua de red, las condiciones del baño o sistemas adecuados de desagüe.

De acuerdo con estos indicadores, ocho de cada diez soluciones habitacionales necesarias en Entre Ríos están relacionadas con refacciones, ampliaciones o mejoras en los servicios de viviendas ya existentes, antes que con la construcción de nuevas unidades.

Más de 64 mil jóvenes todavía no se emanciparon

El informe también incorpora la situación de los jóvenes de entre 25 y 35 años que continúan viviendo en el hogar de origen, una variable que permite observar una demanda habitacional que podría crecer en los próximos años.

En Entre Ríos hay 191.088 personas dentro de esa franja etaria. De ese total, 126.658 jóvenes (66%) lograron emanciparse, mientras que 64.430 (34%) todavía no lo hicieron.

El dato adquiere mayor relevancia al observar las condiciones habitacionales de quienes permanecen en sus hogares de origen.

Según el informe, 39.238 jóvenes no se emanciparon y además viven en hogares que presentan algún tipo de déficit habitacional. Por otra parte, 25.192 jóvenes, equivalentes al 13% del total, tampoco se independizaron, aunque actualmente viven en viviendas que no presentan privaciones materiales.

El Ofava considera a este último grupo como una demanda habitacional latente, ya que podría incorporarse al mercado inmobiliario o requerir acceso al crédito para vivienda en los próximos años.

Fuente: APFDigital