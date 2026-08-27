Leonardo Ponzio integrará la conducción técnica interina de River hasta fin de año, luego de la salida de Eduardo Coudet y en medio de la búsqueda de un entrenador definitivo.

La alternativa que confirmó el presidente de River tras la conferencia de prensa en la despedida del "Chacho", es conformar una dupla con Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.

La dirigencia considera que el escenario deportivo permite tomarse más tiempo para elegir al próximo técnico. River quedó eliminado de la Copa Sudamericana y solamente mantiene competencia en el torneo local, por lo que no existe la misma urgencia que habría generado continuar participando en varios frentes simultáneamente.

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Ponzio actualmente trabaja dentro de la estructura futbolística del club y forma parte de la Secretaría Técnica encabezada por Enzo Francescoli. Su conocimiento del plantel, su fuerte ascendencia dentro de River y el liderazgo que construyó durante su etapa como capitán aparecen como algunos de los argumentos que impulsaron su nombre.

El exmediocampista nunca dirigió profesionalmente un primer equipo, por lo que inicialmente compartirá responsabilidades con Escudero. El entrenador de la Reserva posee mayor experiencia en la función cotidiana de campo y ya estuvo al frente de Primera en anteriores períodos de transición, mientras Ponzio aportará conducción, conocimiento institucional y cercanía con el mundo River.

La primera prueba será frente a Banfield. Escudero y Ponzio se sentarán en el banco este domingo, y la decisión que inicialmente aparece como una solución para un solo encuentro empieza a proyectarse hacia una continuidad mucho más extensa.

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Para Ponzio significará además asumir un desafío completamente diferente dentro del club en el que construyó prácticamente toda su identificación futbolística. Llegó a River en 2012, atravesó el descenso y el regreso a Primera, fue capitán durante la etapa más exitosa de Marcelo Gallardo y, posteriormente, se incorporó a la estructura dirigencial deportiva.

Fuente: Agencia NA