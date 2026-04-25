La semana pasada se conoció la noticia del nacimiento de trillizos en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

El parto se realizó mediante una cesárea y fue posible gracias a un trabajo interdisciplinario entre profesionales de las áreas de obstetricia, pediatría y neonatología del principal centro de salud de referencia de la región.

Este viernes, a ocho días del nacimiento, se conoció un nuevo parte de salud de los menores. Mientras dos de ellos están bien, uno presentó complicaciones, por lo que su familia pide una cadena de oración.

“Queríamos comentar que Matías y Monserrat se encuentran bien, estables y evolucionando favorablemente, lo cual nos da mucha tranquilidad. La que está un poquito más delicada es Magnolia, por quien queremos pedir especialmente una cadena de oración”, expresó su tía en un mensaje enviado a AHORA.

“Se encuentra luchando con una bacteria intrahospitalaria, pero hoy amaneció con una leve mejoría que nos llena de esperanza y confiamos en que siga progresando día a día. Agradecemos de corazón el acompañamiento, el cariño y cada oración en este momento tan importante para nosotros”, agregó.

Cabe recordar que la madre de los niños es de Feliciano, y desde el momento mismo del nacimiento se lanzaron campañas para colaborar con el mantenimiento de los bebés.