Las investigaciones llevadas adelante por la fiscal Martina Cedrés sobre el robo a mano armada ocurrido el viernes 15 de enero en Pueblo Belgrano, cuando una familia fue sorprendida mientras dormidas, maniatada y amenazada con un arma de fuego, determinaron que uno de los tres individuos detenidos pocos días más tarde en la localidad bonaerense de San Miguel quede con prisión preventiva.

El individuo que quedó detenido fue comparado con los perfiles captados por las cámaras de seguridad y pudo ser identificado por los investigadores, por lo que se considera que se puede probar su participación en el violento robo.

Los otros dos detenidos, en cambio, fueron puestos en libertad ante la imposibilidad de poder ser relacionados con la escena del robo. Esto no quiere decir que no estén involucrados, pero las pruebas en su contra no son suficientes para pedir la prisión preventiva.

Las detenciones

Luego de que se denunciara el violento robo, comenzó una exhaustiva investigación, y la pesquisa orientó a los investigadores hacia la provincia de Buenos Aires, donde luego de varios días de arduo trabajo y noches de vigilancias, el martes 19 de enero se puedo establecer la identidad y el domicilio de los supuestos autores del ilícito, elevando los correspondientes informes concluyentes a la fiscalía interviniente, a cargo de la fiscal Martina Cedrés, quien inmediatamente canalizó las respectivas ordenes de allanamientos, requisas domiciliarias, secuestros y detenciones de los supuestos involucrados.

Dichas medidas judiciales se ejecutaron por personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú en dos domicilios de la localidad bonaerense de San Miguel: la primera ubicada en inmediaciones de calle Rafael al 900 y la restante en Moreno al 5500, arrojando resultados sumamente favorables para lograr el total esclarecimiento del hecho, procediéndose a la detención de tres hombres mayores de edad, al secuestro de dinero en efectivo, prendas de vestir, telefonía celular y un vehículo marca Chevrolet, modelo Prisma.